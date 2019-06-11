النهائي الأول.. حلم الفرسان الأربعة بمونديال الشباب

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

كأس العالم للشباب

يدخل كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقام حاليًا في بولندا، الأمتار الأخيرة، حيث تقام اليوم الثلاثاء مباريات نصف النهائي، وستكون ضربة البداية من مواجهة أوكرانيا وإيطاليا في تمام الساعة 5:30 مساء، ووصلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، قبل التغلب على بنما في دور الـ16 وكولومبيا في ربع النهائي، أما إيطاليا فتصدرت المجموعة الثانية بالفوز على المكسيك والإكوادور والتعادل مع اليابان، قبل التغلب على بولندا في دور الـ16 وعلى مالي في ربع النهائي.

وسيجمع نصف النهائي الآخر بين الإكوادور وكوريا الجنوبية الساعة 8:30 مساء، ووصلت الإكوادور إلى هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع اليابان والخسارة أمام إيطاليا والفوز على المكسيك، قبل التغلب على أوروجواي في دور الـ16 والولايات المتحدة في ربع النهائي. أما كوريا