رياضة

النهائي الأول.. حلم الفرسان الأربعة بمونديال الشباب

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
يدخل كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقام حاليًا في بولندا، الأمتار الأخيرة، حيث تقام اليوم الثلاثاء مباريات نصف النهائي، وستكون ضربة البداية من مواجهة أوكرانيا وإيطاليا في تمام الساعة 5:30 مساء، ووصلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، قبل التغلب على بنما في دور الـ16 وكولومبيا في ربع النهائي، أما إيطاليا فتصدرت المجموعة الثانية بالفوز على المكسيك والإكوادور والتعادل مع اليابان، قبل التغلب على بولندا في دور الـ16 وعلى مالي في ربع النهائي.
وسيجمع نصف النهائي الآخر بين الإكوادور وكوريا الجنوبية الساعة 8:30 مساء، ووصلت الإكوادور إلى هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع اليابان والخسارة أمام إيطاليا والفوز على المكسيك، قبل التغلب على أوروجواي في دور الـ16 والولايات المتحدة في ربع النهائي. أما كوريا
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دي ماريا 2018

دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
محمد-صلاح (2)

محمد صلاح يواصل الاستعراض بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (5)

رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.
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نيجيريا تستهدف التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، وذلك من خلال مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، ففي المجموعة الثالثة تواجه هندوراس نظيرتها أوروجواي في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتتذيل هندوراس الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام نيوزيلندا بخماسية نظيفة، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها على النرويج 3-1، وبدورها تواجه النرويج الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها نيوزيلندا المتصدرة برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 8:30 مساءً.
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كأس العالم للشباب.. اليابان تكتسح المكسيك بثلاثية

اكتسح المنتخب الياباني نظيره المكسيكي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات، لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحقق الساموراي، أول فوز لهما في مشوارهم بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب المكسيكي في تحقيق أي نقطة، في إنتظار مباراة الإكوادور وإيطاليا، التي ستقام على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، في وقت لاحق من اليوم.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السنغال تبحث عن التأهل المبكر في مونديال الشباب

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية في الساعة 3:30 عصرًا بمباراة المكسيك أمام اليابان، وتتذيل المكسيك المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام إيطاليا بنتيجة 2-1، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتعادل مع الإكوادور 1-1، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه إيطاليا نظيرتها الإكوادور الساعة 6:00 مساءً، ويكفي الأزوري تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المجموعة.
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