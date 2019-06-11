استاد السكة الحديد جاهز لاستقبال زيمبابوي

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

زيمبابوي

كشفت الشركة المسئولة عن تطوير استاد نادي السكة الحديد عن جاهزية الملعب لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الاستاد أعمال التطوير في الملعب الرئيسي والفرعي بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس وأرضية المعب ورفع كفاءة الإضاءة والري على الملعب الرئيسي، وذلك بعد أن أعلن منتخب زيمبابوي قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 23 لاعبًا، علمًا بأن الكاف منح الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالتالي: - حراسة المرمى: جورج تشيجوف، إلفيس تشيبي زيزي، ايدمور سيباندا. - خط الدفاع: تينداي داريكو، جيمي دزينجاي، تينيدج هاديبي، ديفين لونجا، أليك موديمو، رونالد بفومبيدزاي. - خط الوسط: تالانت تشاوابيهوا، ثاباني كاموسوكو، وفيدي كارورو، تافادزوا كوتينو، كوداكواش ماهاشي، مارشال