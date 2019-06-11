رياضة

استاد السكة الحديد جاهز لاستقبال زيمبابوي

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
زيمبابوي
زيمبابوي
كشفت الشركة المسئولة عن تطوير استاد نادي السكة الحديد عن جاهزية الملعب لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الاستاد أعمال التطوير في الملعب الرئيسي والفرعي بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس وأرضية المعب ورفع كفاءة الإضاءة والري على الملعب الرئيسي، وذلك بعد أن أعلن منتخب زيمبابوي قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 23 لاعبًا، علمًا بأن الكاف منح الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط.
وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالتالي: - حراسة المرمى: جورج تشيجوف، إلفيس تشيبي زيزي، ايدمور سيباندا. - خط الدفاع: تينداي داريكو، جيمي دزينجاي، تينيدج هاديبي، ديفين لونجا، أليك موديمو، رونالد بفومبيدزاي. - خط الوسط: تالانت تشاوابيهوا، ثاباني كاموسوكو، وفيدي كارورو، تافادزوا كوتينو، كوداكواش ماهاشي، مارشال
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دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
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محمد صلاح يواصل الاستعراض بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
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رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
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اليوم.. أجيري يعلن القائمة النهائية لكأس الأمم

يستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على القائمة النهائية التي سيخوض بها مباريات كأس الأمم الإفريقية على أن يتم إرسالها اليوم الثلاثاء إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث تنص اللوائح على ذلك بإرسال كل منتخب لقائمته النهائية اليوم، وذلك استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
كأس-الأمم-الأفريقية

مدرب كينيا يكشف عن أقوى منتخب في إفريقيا

كشف الفرنسي سيباستيان مينيي، المدير الفني لمنتخب كينيا، عن أن عودة المنتخب الكيني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 15 عامًا، لن تكون للسياحة أو للشهرة، بل لتحقيق نتائج مميزة أمام الجميع في البطولة والمنافسة على اللقب في أرض الفراعنة، وأوضح سيباستيان مينيي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء صينية، أن "الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 15 عامًا هو إنجاز مهم، لكن لن نكتفي بهذا الإنجاز"، مؤكدا أنهم سيحققون إنجازا جديدا خلال البطولة.
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5 منتخبات لعبت دور الحصان الأسود في أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وفي الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار إلى المنتخبات الكبرى المرشحة للتتويج باللقب، دائمًا ما لعبت بعض المنتخبات الأخرى دور الحصان الأسود في الكان الإفريقيي، ولعل أبرزها المنتخب الزامبي الذي خالف كل الترشيحات وتوج بلقب كأس الأمم عام 2012، بعد الإطاحة بغانا في نصف النهائي والتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية، لتتوج حينها بلقبها الوحيد في تاريخ البطولة.
كأس-الأمم-الأفريقية

نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس الأمم 2019

كشفت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، حيث حدث إقبال كثيف من الجماهير على تذاكر المباراة الافتتاحية عبر تطبيق تذكرتي، الذي كان قد أكد أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا عن منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والوجود بالمدرجات.
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