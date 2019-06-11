جريمة

خيالة وجمال و 30 مشبته بهم في قبضة مباحث الهرم

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية
لاحقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الخيالة والجمالين، ومجموعة من المشتبه بهم بالمنطقة الأثرية بالجيزة، وتمكنت خلال يوم واحد من القبض على 30 مشتبه بهم، وكذا 3 خيالين وجمال، وبعض الباعة الجائلين، فيما تم ضبط 10 أشخاص لهروبهم من أحكام قضائية متنوعة، وتم تحرير 210 مخالفات تعد وإشغال طريق، خاصة بالباعة الجائلين، والمقاهي والمحلات التجارية، وقام القائمون على الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإخطار اللواءمصطفى شحاتة مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
كانت أجهزة الأمن، قد قامت بعمل حملات موسعة بعدد من الشوارع والميادين بالجيزة، على رأسها شارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت الحملات التي شاركت فيها كل القطاعات والإدارات التابعة للمديرية، بتحرير 157 مخالفة تعد وإشغال طريق، وإزالة 220 طن قمامة، فيما انتشر ضباط المرور لتسهيل حركة السير. فيما استكملت القوات
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كرش (2)

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب «ريجيم» زوجها

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
سجن (2)

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

القبض على 17 مشتبها به في المنطقة الأثرية

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (2)

فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حمله-ازاله (3)

ضبط 9 مشتبه فيهم و35 حالة تعد على مرافق بالهرم

شنت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هام، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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