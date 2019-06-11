خيالة وجمال و 30 مشبته بهم في قبضة مباحث الهرم

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

حملة أمنية- أرشيفية

لاحقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الخيالة والجمالين، ومجموعة من المشتبه بهم بالمنطقة الأثرية بالجيزة، وتمكنت خلال يوم واحد من القبض على 30 مشتبه بهم، وكذا 3 خيالين وجمال، وبعض الباعة الجائلين، فيما تم ضبط 10 أشخاص لهروبهم من أحكام قضائية متنوعة، وتم تحرير 210 مخالفات تعد وإشغال طريق، خاصة بالباعة الجائلين، والمقاهي والمحلات التجارية، وقام القائمون على الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإخطار اللواءمصطفى شحاتة مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.

كانت أجهزة الأمن، قد قامت بعمل حملات موسعة بعدد من الشوارع والميادين بالجيزة، على رأسها شارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت الحملات التي شاركت فيها كل القطاعات والإدارات التابعة للمديرية، بتحرير 157 مخالفة تعد وإشغال طريق، وإزالة 220 طن قمامة، فيما انتشر ضباط المرور لتسهيل حركة السير. فيما استكملت القوات