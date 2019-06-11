فيلم الممر سر إلغاء مران الفراعنة استعدادا لكان 2019

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

المنتخب الوطني

ألغى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، مران الفراعنة الذي كان مقررًا له مساء أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا الودية، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

خافيير أجيري ألغى مران أمس المسائي، لأنه قرر أن يكون ترفيهيًا، حيث توجه الجهاز واللاعبون إلى إحدى دور العرض السينمائية على طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي لمشاهدة فيلم الممر بطولة الفنان أحمد عز، ثم توجه اللاعبون بعد ذلك إلى أحد المطاعم البدوية لتناول وجبة العشاء، ومن المقرر أن يتدرب اللاعبون صباح