رياضة

فيلم الممر سر إلغاء مران الفراعنة استعدادا لكان 2019

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
ألغى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، مران الفراعنة الذي كان مقررًا له مساء أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا الودية، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
خافيير أجيري ألغى مران أمس المسائي، لأنه قرر أن يكون ترفيهيًا، حيث توجه الجهاز واللاعبون إلى إحدى دور العرض السينمائية على طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي لمشاهدة فيلم الممر بطولة الفنان أحمد عز، ثم توجه اللاعبون بعد ذلك إلى أحد المطاعم البدوية لتناول وجبة العشاء، ومن المقرر أن يتدرب اللاعبون صباح
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دي ماريا 2018

دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
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محمد صلاح يواصل الاستعراض بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
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رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
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اليوم.. أجيري يعلن القائمة النهائية لكأس الأمم

يستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على القائمة النهائية التي سيخوض بها مباريات كأس الأمم الإفريقية على أن يتم إرسالها اليوم الثلاثاء إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث تنص اللوائح على ذلك بإرسال كل منتخب لقائمته النهائية اليوم، وذلك استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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استبعاد محمد صلاح والنني من ودية تنزانيا

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا المقررة يوم 13 يونيو الجاري، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما طلب الثنائي فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
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محمد عواد يفضح أحمد ناجي ويكشف حكاية محمود الخطيب

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، النار على أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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