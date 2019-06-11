جريمة

مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

تحرير:هيثم بطاح ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
مشاجرة بالخرطوش - أرشيفية
مشاجرة بالخرطوش - أرشيفية
فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .
تبين من الفحص، أن المشاجرة بين "رضا س ح - 34 عاما - مسجل خطر وسبق اتهامه في 18 قضية متنوعة" مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، و"السيد م ف - 37 عاما - مسجل خطر سبق اتهامه في 14 قضية متنوعة" وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على هاتف محمول، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثانى بإطلاق عيار
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زوجة تقيم دعوى خلع بسبب «ريجيم» زوجها

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
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ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
سجن (2)

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

عاطل يعتدي على حماه ونجليه بمطواة: «عاوز أشوف بنتي»

لم يدر عاطل أن محاولته لرؤية طفلته بمنزل أسرة طليقته ستنتهي بمحضر في قسم الشرطة صباح أول أيام عبد الفطار المبارك، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينه وووالد طليقته ونجليه، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة الطرف الثاني، وتبلغ لمأمور قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة "أم بيومي"، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين حدوثها بين "م. ح. م" 24 سنة، وطرف ثان "غ. ع. س" 59 عامًا، ونجليه "ا.غ.ع" 25 سنة، و"م. غ. ع" 33 سنة، نجارين مسلح.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
القبض-على-متهم

مسجل خطر يحوّل مسكنه لوكر أسلحة في قليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بمركز قليوب، حوّل مسكنه لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المدعو "أحمد.ر.ا"، 42 عامًا، مسجل خطر، ومقيم بمنطى دائرة المركز، السابق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، بعد تأكد تحريات المباحث وإذن صادر من النيابة العامة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة.
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