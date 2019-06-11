مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

تحرير:هيثم بطاح ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

مشاجرة بالخرطوش - أرشيفية

فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .

تبين من الفحص، أن المشاجرة بين "رضا س ح - 34 عاما - مسجل خطر وسبق اتهامه في 18 قضية متنوعة" مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، و"السيد م ف - 37 عاما - مسجل خطر سبق اتهامه في 14 قضية متنوعة" وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على هاتف محمول، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثانى بإطلاق عيار