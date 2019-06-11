تنفيذ 119 حكما قضائيا وضبط 22 مسجل خطر بالعمرانية

تحرير:سماح عوض الله ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

حملة أمنية - التحرير

شنت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، والمسجلين خطر المطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، وخاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيًا، منهم 119 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، فيما تم القبض على 22 مسجل خطر للاشتباه، وفحص المحاضر التى مازال الفاعل فيها مجهول، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.

واستهدفت قوات الحملة مروجي المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بجانب مكافحة حالات إشغال الطرق والتأثير على حركة المرور بالشارع بسبب الإشغالات، وتمكنت الحملة من ضبط 3 أسلحة بيضاء، وقضية مخدرات، وإزالة 91 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالمحلات التجارية، والباعة الجائلين، ورفعت قوات الأمن