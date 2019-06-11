شق بطنه.. تفاصيل مقتل بائع بطيخ بولاق

تحرير:يونس محمد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

ارشيفية

تباشر نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة مقتل بائع بطيخ على يد زميله بعدما سدد له عدة طعنات قاتلة بمنطقة البطن، على غرار نشوب مشاجرة بينهما، وذلك بسبب الخلاف على مكان فرش البضاعة، ليسقط المجني عليه غارقا فى دمائه، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداعه المشرحة.. من جانبها أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير واف بسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحري حول الواقعة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة النجدة، بوقوع مشاجرة ونتج عنها جريمة قتل. وبانتقال ضباط مباحث القسم والقول الأمني لمكان المشاجرة، تبين تجمع المواطنين حول جثة "محمد.ع" 17 سنة، بائع بطيخ، وبمناظرة الجثة وبالمعاينة الأولية تبين إصابته بطعنة نافذة في البطن، وبعمل التحريات تبين أن وراء