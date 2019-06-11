محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

محمد صلاح

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، قد ذكر أنه لا يعلم موعد انضمام محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يتصل بأجيري فقط منذ عودته من ليفربول، حيث يقضي إجازة في مدينة الغردقة. ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، ويستعد المنتخب الوطني