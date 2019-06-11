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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وعقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أمس الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على
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جامعة-القاهرة

طلبة الكويت يتصدرون قائمة الوافدين في مصر

أعلنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين في مصر بنسبة 18.3% من إجمالي عدد الطلبة الوافدين، مؤكدة على أن علاقات أخوية تتصف بالقوة والمتانة تربط الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، وينعكس ذلك في علاقة التبادل الثقافي بمختلف التخصصات العلمية، والتي هناك رغبة في الارتقاء بها بين البلدين إلى مستوى أرقى، عبر خارطة طريق مع وزارة التعليم العالي الكويتية والتنسيق مع رئيس المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري، لحل مشكلات الطلاب.
سيارة -اسعاف

الكشف على طالبة حرقتها زميلتاها بـ«بنزين» قبل الامتحان بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمر الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع الكشف الطبي على طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري؛ بعدما تقدمت ببلاغ تتهم فيه طالبتين من زميلاتها بالتسبب في حرقها لغيرتهن منها بسبب تفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن، حيث سكبنَّ عليها بنزين، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس.
توت-عنخ-امون (1)

كيف وصلت رأس توت عنخ آمون لدار مزادات في لندن؟

أثارت محاولة بيع تمثال لرأس الملك الفرعوني الصغير توت عنخ آمون، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان دار كريستيز للمزادات، عن عرض الرأس للبيع، يوم 4 يوليو المقبل، وأنها تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية إلى المطالبة بوقف عملية البيع واستعادة الرأس، في الوقت الذي أعلنت فيه دار المزادات الطريقة التي حصلت بها على التمثال، موضحة أن ذلك كان عن طريق تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985، وأنها حصلت مع التمثال على تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة.
طقس (1)

الأرصاد: درجة الحرارة +40 في 4 مدن..وطقس القاهرة حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
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قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
صلاة-العيد

البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

الوزير يصل الإسكندرية بالقطار.. ويتفقد «محطة مصر»

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مستقلا قطارا رقم 905 من القاهرة على رصيف رقم 4، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومتابعة تطبيق منظومة التصدي للركوب بدون تذكرة، وتحقيق سكك حديدية آمنة ومنضبطة ونظيفة. وحرص الركاب المسافرون على الانتظار أمام القطار الذي يستقله وزير النقل، لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع، وطالب الركاب الوزير بالنظر لأزمة تأخر القطارات عن مواعيدها.
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