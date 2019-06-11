تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

تحرير:أسماء فتحى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الليمون

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار الليمون بأسواق الجملة: الليمون البلدى: 50 لـ 65 جنيها للكيلو. ليمون أضاليا: 70 جنيها للكيلو. أسعار الليمون بسوق التجزئة اليوم: ليمون درجة أولى: سجل نحو 80 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثانية: 60 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثالثة: سجل نحو 40 جنيها للكيلو وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة