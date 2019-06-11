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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

تحرير:أسماء فتحى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الليمون
الليمون
شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
أسعار الليمون بأسواق الجملة: الليمون البلدى: 50 لـ 65 جنيها للكيلو. ليمون أضاليا: 70 جنيها للكيلو. أسعار الليمون بسوق التجزئة اليوم: ليمون درجة أولى: سجل نحو 80 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثانية: 60 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثالثة: سجل نحو 40 جنيها للكيلو وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

قبل إطلاقها.. تعرف على مزايا وسائل الدفع اللاتلامسية

أصدر البنك المركزي القواعد الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية "اللا تلامسية" داخل مصر، بهدف تحقيق الشمول المالي ودعم التحول لاقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد. وألزم المركزي البنوك بتوفير التدريب اللازم للموظفين للعمل بهذه الأدوات، وكذلك التوعية اللازمة للمواطنين، كما حدد الحد الأقصى للبطاقات "اللا تلامسية" بخمس سنوات فقط، وتستعد البنوك المصرية خلال الفترة الراهنة، بإجراء العديد من التجارب الخاصة بوسائل الدفع اللاتلامسي، بعد إصدار المعايير الخاصة بها.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب انخفاضها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1312 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

منها كوري وأمريكي| 4 شركات تلتهم نصف سوق السيارات

نجحت 4 شركات سيارات فقط في التهام أكثر من 50% من مبيعات السوق المحلية للسيارات في مصر منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، من بينها شركات يابانية وكورية وأمريكية، فما السيارات التي نجحت بها في ابتلاع أكثر من نصف السوق؟ وما مواصفات كل منها؟ احتلت كل من هيونداي، نيسان، تويوتا، وشيفروليه المراكز الأربعة الأولى في مبيعات السوق المصري، بنسب زادت على 52.6%، حيث حققت كل منها على حدة 16.8%، 15.7% 10.5%، و9.6% على التوالي.
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الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: مصر لن تسقط بارتفاع سعر الليمون (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أناسا يتحدثون عن الاقتصاد المصري بغرض التخريب، ومنهم يحيى حامد الإخواني الذي يقول إن مصر على مقربة من الإفلاس، مشيرًا إلى أنه قال في 2016 إلى أن الدولار سيصل إلى 50 جنيها وهو ما لم يحدث. وانتقد الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten" اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بارتفاع أسعار الليمون، والبامية، مضيفا "فيه كتاب عاملين مقالات بيعلقوا فيها على ارتفاع سعر الليمون، ليمون إيه يا عم الله يخيبك، قانون الدول لا يقيم بالليمون".
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«فلاحين» المنيا عن «محصول الليمون»: معندناش مزارع

رغم أن "المنيا" من المحافظات ذات الإنتاجية العالية لمحصول "الليمون السلطاني"، فلا توجد داخلها مزارع مخصصة لزراعة هذا المحصول، ونفى محمد حسين، نائب رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة المنيا، وجود أي مزارع لمحصول الليمون (السلطاني أو غيره) داخل مراكز المحافظة التسعة بدايةً من مغاغة أقصى شمال المنيا، حتى ديرمواس جنوبًا. وأكد "حسين"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الإنتاجية العالية التي تحققها المحافظة من الليمون السلطاني تأتي مما يتم حصده من الأشجار التي يزرعها المزارعون بجانب المحاصيل الأخرى.
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سر العجز.. «التحرير» داخل «جناين الليمون» (صور)

ارتفاع كبير في أسعار الليمون لم تشهده مصر من قبل -إذ بلغ سعر الكيلو 100 جنيه في بعض الأسواق- تسبب في حالة من الجدل حول زراعة الليمون وفتح باب البحث لمعرفة أسباب قلة الإنتاج، التي أرجعها الخبراء إلى أن التقلبات الجوية وظهور مرضي "القوقع، والصمغ" هي السبب وراء "عدم طرح الليمون بكثافة كما السنوات الماضية". «التحرير» حاول معاينة الحقيقة على الأرض في «جناين الليمون»، فانتقل إلى قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، التي تعتبر من كبرى القرى التي تزرع أشجار الليمون في مصر، إذ تتعدى مساحة الأرض المزروعة بالليمون فيها 20 ألف فدان.
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انخفاض أسعار الليمون في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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