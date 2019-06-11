كوتينيو: لم أقدم المستويات المتوقعة مني هذا الموسم

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

فيليب كوتينيو

يقدم فيليب كوتينيو مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي عل جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ويأتي ذلك المستوى في الوقت الذي تعرض له في الموسم المنقضي إلى انتقادات لاذعة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة بسبب انخفاض مستواه وعدم تقديمه المستويات المتوقعة بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018، أملًا في أن يكون الخليفة للرسام الإسباني أندريس إنيستا والذي رحل العام الماضي للدوري الياباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال كوتينيو في هذا الشأن: "لم أمر بموسم جيد على الإطلاق، قدمت مستويات أسوأ بكثير مما توقعت، والطريقة الوحيدة للتطور واستعادة الثقة من جديد، هي تقديم عمل جاد، وأنا بالفعل أعمل بقوة في الوقت الحالي". وبدوره علق مدافع باريس سان جيرمان زميله في المنتخب البرازيلي، تياجو سيلفا، على مستويات كوتينيو قائلًا: