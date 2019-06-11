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«الأميرة الغارقة».. هل موت أسمهان قضاء وقدر أو مدبر؟

لا تزال طريقة موت أسمهان تشكل لغزا كبيرا، تلك القضية التي سطرت صفحاتها قبل 74 عاما، بأنها حادثة عادية، رغم توجيه أصابع الاتهام للكثيرين، ولكن في النهاية مات معها سرها
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أسمهان
أسمهان
من منا لم يكن له صديق أو قريب كان يسمعه يتحدث عن خوفه من الموت بطريقة مأساوية، وأنه كلما تخيل هذه اللحظة انتابته رغبة فى عدم الوجود، والغريب أن الكثيرين ممن تنبأوا بموتهم تحققت نبوءاتهم، من بينهم الأميرة آمال الأطرش أو كما اشتهرت بـ«أسمهان»، صاحبة الصوت الجميل والوجه الأجمل الذى احتل قلوب الكثيرين ووقعوا في غرامها من أول نظرة، والتي أخذها الموت وهي لا تزال فى عز شبابها وفي قمة مجدها، بطريقة مأساوية، فقد خرجت للتنزه خارج القاهرة ولكنها لم تعد هي وصديقتها التي كانت ترافقها فى تلك الرحلة الأخيرة.
قبل وفاتها بيوم استأذنت من الفنان يوسف وهبي منتج فيلمها الأخير «غرام وانتقام» أن تحصل على إجازة من التصوير لكي تسافر إلى رأس البر لتقضي عطلتها هناك، وبالفعل فى صباح يوم 11 يوليو عام 1944، ركبت سيارتها ومعها مديرة أعمالها ماري قلادة، وعند ترعة الساحل التى تقع فى مدينة طلخا، فقد سائق السيارة
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رانيا-يوسف

رانيا ترقص على المزمار في حفل تخرج ابنتها (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، فرحتها بتخرج ابنتها الكبرى "ياسمين" من مدرستها الثانوية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي تبكي من فرحتها لرؤية ابنتها تنهي مرحلة تعليمية مهمة في حياتها، كما حرصت على التقاط صور لها وهي تتسلم شهادة تخرجها من على المسرح، وظهر معها في الفيديو الفنان أحمد السقا، وهنأها على تخرج ابنتها، ولم تكتف رانيا يوسف بهذا فقط، حيث قامت بالرقص مع ابنتها على أنغام الطبل والمزمار.
لمس-اكتاف

أبطال «لمس أكتاف»: سعداء بالنجاح وحاربنا المخدرات

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الاثنين، أبطال مسلسل «لمس أكتاف» الذي نافس خلال الموسم الرمضاني، خلال برنامجه «كل يوم» عبر فضائية ON E، وتحدث كل من الفنان ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، وكيف تناولوا قضية تعاطي المخدرات، والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من مخدر الأستروكس، وهذه أبرز التصريحات:-
صبا-مبارك (2)

صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.
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