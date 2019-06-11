«الأميرة الغارقة».. هل موت أسمهان قضاء وقدر أو مدبر؟

لا تزال طريقة موت أسمهان تشكل لغزا كبيرا، تلك القضية التي سطرت صفحاتها قبل 74 عاما، بأنها حادثة عادية، رغم توجيه أصابع الاتهام للكثيرين، ولكن في النهاية مات معها سرها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

من منا لم يكن له صديق أو قريب كان يسمعه يتحدث عن خوفه من الموت بطريقة مأساوية، وأنه كلما تخيل هذه اللحظة انتابته رغبة فى عدم الوجود، والغريب أن الكثيرين ممن تنبأوا بموتهم تحققت نبوءاتهم، من بينهم الأميرة آمال الأطرش أو كما اشتهرت بـ«أسمهان»، صاحبة الصوت الجميل والوجه الأجمل الذى احتل قلوب الكثيرين ووقعوا في غرامها من أول نظرة، والتي أخذها الموت وهي لا تزال فى عز شبابها وفي قمة مجدها، بطريقة مأساوية، فقد خرجت للتنزه خارج القاهرة ولكنها لم تعد هي وصديقتها التي كانت ترافقها فى تلك الرحلة الأخيرة.

قبل وفاتها بيوم استأذنت من الفنان يوسف وهبي منتج فيلمها الأخير «غرام وانتقام» أن تحصل على إجازة من التصوير لكي تسافر إلى رأس البر لتقضي عطلتها هناك، وبالفعل فى صباح يوم 11 يوليو عام 1944، ركبت سيارتها ومعها مديرة أعمالها ماري قلادة، وعند ترعة الساحل التى تقع فى مدينة طلخا، فقد سائق السيارة

قبل وفاتها بيوم استأذنت من الفنان يوسف وهبي منتج فيلمها الأخير «غرام وانتقام» أن تحصل على إجازة من التصوير لكي تسافر إلى رأس البر لتقضي عطلتها هناك، وبالفعل فى صباح يوم 11 يوليو عام 1944، ركبت سيارتها ومعها مديرة أعمالها ماري قلادة، وعند ترعة الساحل التى تقع فى مدينة طلخا، فقد سائق السيارة السيطرة عليها فانحرفت وسقطت فى الترعة، والغريب فى الأمر أن السائق نجا من الحادث، فقد قفز من السيارة قبل أن تسقط، ولكنه اختفى بعد الحادث، مما أثار الشكوك حوله، وأن هذا الحادث كان مدبرا وليس قضاء وقدرا.

المفارقة فى موت أسمهان أنها قبل 4 سنوات من وفاتها كانت تمر على نفس الترعة، وسمعت صوت آلة الضخ البخارية التى تعمل بها، وانتابتها حالة من الخوف، وقالت حينها للصحفى محمد التابعي، رئيس مجلة آخر ساعة، والذى كان على علاقة وثيقه بها، إن تلك الدقات تشعرها بدفوف الجنازة، كما أنها فى بداية حياتها الفنية، جلست مع عراف تنبأ لها بأنها ستكون ضحية حادث وستنتهى حياتها بالماء، وكانت تفكر هي فى تلك الكلمات دائما حتى ماتت بها.

طريقة موت أسمهان تحولت إلى قضية رأي عام وكان هناك اهتمام عربي بالقضاء ومحاولات مستميتة لحل لغز موتها، واستمرت التحقيقات ولكنها انتهت بأنها حادث سير عادية وليس وراءها شبهة جنائية، قد يكن هذا الكلام مرضيا للجهات القانونية التي بحثت كثيرا فى الأمر ولم تتوصل إلى شيء ولكنه لم يكن كافيا لمحبيها والمقربين منها والذين كانوا على علم بعلاقتها المتوترة بكل من أم كلثوم وأحمد سالم وفؤاد الأطرش وحسن الأطرش وأيضا المخابرات البريطانية.

أم كلثوم وأسمهان

البداية عند «كوكب الشرق» أم كلثوم التي تربعت على عرش الغناء فى القرن الماضي، وكان لا يوجد منافس لها ولا لمكانتها عند الجمهور، وكانت حفلاتها دائما كاملة العدد، حيث كان يقطع مريدوها مسافات طويلة لحضور حفلاتها، وكانت تعلم «كوكب الشرق» مكانتها جيدًا، ولكن الوضع اختلف بعد السورية أسمهان ابنة عائلة الأطرش، التي تمتلك خامة صوتية لا يختلف اثنان على جمالها وعذوبتها، التى اكتشفها وتبناها الملحن داوود حسني، الذي كان من أكبر الموسيقيين فى مصر، وتعهد لآمال الأطرش بأن تكون نجمة مشهورة، وهو من أطلق عليها اسم «أسمهان».

ذاع صيت أسمهان وانتشر صوتها فى شوارع القاهرة رغم صغر سنها، وأخذت تتعاون مع ملحني «أم كلثوم» من بينهم رياض السنباطي، الذي قال فى أحد الحوارات له إن أسمهان كانت المطربة الوحيدة التي تنافس أم كلثوم، وإنها كانت تمثل صوتا دافئا بينما تمتلك الأخرى صوتا قويا وعريضا، ورغم أن العلاقة بين الثنائي كانت طيبة وفقًا للمقربين منهما فإنها لم تصل إلى الصداقة، إذ كانت تحاول أسمهان التودد منها لكي لا تحاربها، خاصه أنها ذاع صيتها سريعًا، وربما لو واصلت الغناء، لكن الوضع قد تغير.

حسن وفؤاد الأطرش وأسمهان

وكانت أيضا هناك شكوك حول الأمير حسن الأطرش، الزوج الأول لأسمهان الذى تزوجت منه فى 1933، وانتقلت للعيش معه فى جبل الدروز بسوريا، وكانت على خلاف دائم معه وأنجبت منه ابنتها الوحيدة كاميليا، ووقع الطلاق بينهما وعادت من سوريا إلى القاهرة وتزوجت بعده من المخرج أحمد بدرخان، أملا فى الحصول على الجنسية المصرية ولكن انتهى الزواج سريعًا، وبعدها عادت إلى زوجها الأول مرة أخرى وانتهت أيضا الحياة بينهما بالطلاق.

وفي كتاب «قصة أسمهان» للصحفى فوميل لبيب، الذى نشر عام 1962، لمح بأن أسمهان قد اغتيلت من قبل زوجها الأمير حسن وشقيقها فؤاد الذى كان معارضا دائما لتصرفاتها، وكان الكتاب يحتوى على تصريحات قالها فؤاد عن شقيقته، ومن بينها: «لم يكن من بد إزاء هذه الظلمات المتراكمة حول سيرة شقيقتي سوى العودة إلى الموضوع، ولم يكن بد من إيضاح الحقائق، وقطع دابر الشائعات، ووضع الأمور في نصابها الصحيح».







الملكة نازلي واللغز المحير

البعض الآخر شكك فى أن تكون الملكة نازلي وراء ما حدث لأسمهان، بعد علمها بأنها تربطها علاقة برئيس الديوان الملكي أحمد حسانين باشا، وأنه يكن لها حبا كبيرًا، وهذا ما تسبب فى غيرتها الشديدة، وحاولت أن تبعدها عن طريقه، خاصة أنها كانت تحبه وتحاصره بحبها، ولكنه غير متجاوب معها، وتدخل وزير الداخلية حينها حسين سري باشا، وإنهاء إقامتها في مصر وطلب منها أن تعود إلى سوريا، ولم ينقذها من هذا المأزق سوى صديقها محمد التابعي الذي نجح فى تجديد إقامتها ووقف القرار، ولكن كل ما أثير يبقى مجرد تكهنات ولا أحد يعلم أين الحقيقة.

أحمد سالم وأسمهان

وهناك شكوك أيضا فى زوجها الثالث أحمد سالم، الذي كان يحبها بشدة وكانا على خلاف دائم، كونه كان يغار عليها بشدة، والغريب فى الأمر أنه حاول قتلها بالرصاص قبل الحادث بأيام، بسبب عودتها إلى المنزل فى وقت متأخر، تدخلت صديقتها التى كانت ترافقها وأبلغت الشرطة على الفور، وحدث شجار بينه وبين الضابط وتبادلا إطلاق الرصاص وأصيب أحمد سالم فى صدره.

لغز موت أسمهان لا يزال محيرًا مثل لغز موت السندريلا سعاد حسني، والتشابه الوحيد بينهما أن المرجح فى موتهما أن له علاقة بالشأن السياسي، حيث أثيرت قصص وأقاويل حول تعاون أسمهان مع الاستخبارات البريطانية ضد الألمانية من أجل تحرير بلدها سوريا، وأنهم قاموا باغتيالها بسبب بوحها بعدد من الأسرار فى إحدى جلسات السهرات.