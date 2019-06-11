القائمة النهائية للفراعنة.. استبعاد ثنائي سموحة
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
أجيري
أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قائمة المنتخب النهائية، والتي شهدت استبعاد ثنائي سموحة محمد أبو جبل وأحمد فتوح، وذلك لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وضمت القائمة 23 لاعبًا، وهم:
- أحمد المحمدى 3
- وليد سليمان 11
- عبد الله السعيد 19
- أحمد على 14
- محمد الننى 17
- محمد صلاح 10
- أحمد حجازى 6
- عمر جابر 4
- أحمد الشناوى 1
- مروان محسن 9
- طارق حامد 8
- أحمد حسن "كوكا" 18
- على محمد "غزال" 5
- محمود حسن "تريزيجيه" 7
- عمرو وردة 22
- أيمن أشرف 12
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وضمت القائمة 23 لاعبًا، وهم:
- أحمد المحمدى 3
- وليد سليمان 11
- عبد الله السعيد 19
- أحمد على 14
- محمد الننى 17
- محمد صلاح 10
- أحمد حجازى 6
- عمر جابر 4
- أحمد الشناوى 1
- مروان محسن 9
- طارق حامد 8
- أحمد حسن "كوكا" 18
- على محمد "غزال" 5
- محمود حسن "تريزيجيه" 7
- عمرو وردة 22
- أيمن أشرف 12
- محمد الشناوى 16
- محمود حمدى "الونش" 15
- باهر المحمدى 2
- أحمد أيمن منصور 13
- نبيل عماد "دونجا" 21
- محمود عبد الرحيم "جنش" 23
- محمود علاء 20
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.