رياضة

القائمة النهائية للفراعنة.. استبعاد ثنائي سموحة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
أجيري
أجيري
أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قائمة المنتخب النهائية، والتي شهدت استبعاد ثنائي سموحة محمد أبو جبل وأحمد فتوح، وذلك لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وضمت القائمة 23 لاعبًا، وهم: - أحمد المحمدى 3 - وليد سليمان 11 - عبد الله السعيد 19 - أحمد على 14 - محمد الننى 17 - محمد صلاح 10 - أحمد حجازى 6 - عمر جابر 4 - أحمد الشناوى 1 - مروان محسن 9 - طارق حامد 8 - أحمد حسن "كوكا" 18 - على محمد "غزال" 5 - محمود حسن "تريزيجيه" 7 - عمرو وردة 22 - أيمن أشرف 12 -
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دي ماريا 2018

دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
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محمد صلاح يواصل الاستعراض بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
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رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
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محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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فيلم الممر سر إلغاء مران الفراعنة استعدادا لكان 2019

ألغى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، مران الفراعنة الذي كان مقررًا له مساء أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا الودية، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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استبعاد محمد صلاح والنني من ودية تنزانيا

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا المقررة يوم 13 يونيو الجاري، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما طلب الثنائي فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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