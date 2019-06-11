القائمة النهائية للفراعنة.. استبعاد ثنائي سموحة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

أجيري

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قائمة المنتخب النهائية، والتي شهدت استبعاد ثنائي سموحة محمد أبو جبل وأحمد فتوح، وذلك لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وضمت القائمة 23 لاعبًا، وهم: - أحمد المحمدى 3 - وليد سليمان 11 - عبد الله السعيد 19 - أحمد على 14 - محمد الننى 17 - محمد صلاح 10 - أحمد حجازى 6 - عمر جابر 4 - أحمد الشناوى 1 - مروان محسن 9 - طارق حامد 8 - أحمد حسن "كوكا" 18 - على محمد "غزال" 5 - محمود حسن "تريزيجيه" 7 - عمرو وردة 22 - أيمن أشرف 12 -