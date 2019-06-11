8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

حادث التصادم

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.

تلقي اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من الرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة حوش عيسى بحادث التصادم. بالانتقال، تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر دائرة مركز حوش عيسى. وأسفر