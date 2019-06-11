جريمة

8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
حادث التصادم
حادث التصادم
لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
تلقي اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من الرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة حوش عيسى بحادث التصادم. بالانتقال، تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر دائرة مركز حوش عيسى. وأسفر
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كرش (2)

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب «ريجيم» زوجها

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
سجن (2)

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا، منذ قليل، بجروح قطعية وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوي عند الكيلو 76 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، على أثر انفجار إطار السيارة وعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمرور.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
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