رياضة

رسميا.. باولو فونسيكا مديرا فنيا لروما

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
روما
روما
أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لمدة عامين، ليخلف بالتالي أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبعدها تولى كلاوديو رانيري المهمة حتى نهاية الموسم والذي أنهاه ذئاب العاصمة في المركز السادس في الدوري الإيطالي، وقال روما في بيان: "يسعد روما التأكيد على أن باولو فونسيكا هو المدرب الجديد للفريق، وذلك بأن وافق البالغ من العمر 46 عامًا على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة عامين، مع وجود بند يتيح إمكانية تمديد العقد حتى صيف 2022.
وقال رئيس روما جيمس بالوتا: "يسعدنا الترحيب بباولو فونسيكا في النادي، هو مدرب صغير في السن ويتمتع بالطموح والخبرة الدولية والعقلية الانتصارية، والسمعة المميزة بتقديم كرة قدم هجومية تثير إعجاب الجماهير، ومن المحادثات الأولية بيننا، أظهر رغبته في القدوم إلى روما ووضع الفريق في المكانة التي تفخر بها الجماهير". وبدوره
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دي ماريا 2018

دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
محمد-صلاح (2)

محمد صلاح يواصل الاستعراض بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (5)

رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
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نادي-فيورنتينا‎

بيع فيورنتينا الإيطالي إلى ملياردير أمريكي

أعلنت مجموعة ميدياكوم للاتصالات، اليوم الخميس، أن مالكها الملياردير الأمريكي روكو كوميسو، اشترى نادي فيورنتينا الإيطالي من عائلة ديلا فالي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن قيمتها تقدر بنحو 160 مليون يورو (180 مليون دولار)، وتمتلك عائلة ديلا فالي مجموعة تودز للسلع الفاخرة وتمتلك نادي فيورنتينا، الذي تأسس في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1926، منذ عام 2002، ولم يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي سوى مرتين فقط على مدار مشواره الكروي.
اليسون-حارس-ليفربول

روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.
محمد-صلاح (5)

بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول

أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.
مورينيو‎

مورينيو يتوقع استثمارات ضخمة من ريال مدريد في الصيف

توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دخول نادي ريال مدريد الميركاتو الصيفي بقوة، معربًا عن ثقته في أن الإدارة ستمنح مدرب الفريق زين الدين زيدان كل الدعم المادي الذي يحتاج إليه من أجل إعادة بناء الفريق بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في الموسم المنقضي وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، وقال مورينيو: "غير ريال مدريد المدرب، وبكل تأكيد سيقبلون على استثمارات مهمة، دائما ما تكون هناك دورات يمر بها ريال مدريد، شأنه شأن باقي الأندية الكبرى"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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