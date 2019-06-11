رسميا.. باولو فونسيكا مديرا فنيا لروما

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

روما

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لمدة عامين، ليخلف بالتالي أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبعدها تولى كلاوديو رانيري المهمة حتى نهاية الموسم والذي أنهاه ذئاب العاصمة في المركز السادس في الدوري الإيطالي، وقال روما في بيان: "يسعد روما التأكيد على أن باولو فونسيكا هو المدرب الجديد للفريق، وذلك بأن وافق البالغ من العمر 46 عامًا على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة عامين، مع وجود بند يتيح إمكانية تمديد العقد حتى صيف 2022.

وقال رئيس روما جيمس بالوتا: "يسعدنا الترحيب بباولو فونسيكا في النادي، هو مدرب صغير في السن ويتمتع بالطموح والخبرة الدولية والعقلية الانتصارية، والسمعة المميزة بتقديم كرة قدم هجومية تثير إعجاب الجماهير، ومن المحادثات الأولية بيننا، أظهر رغبته في القدوم إلى روما ووضع الفريق في المكانة التي تفخر بها الجماهير". وبدوره