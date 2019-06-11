رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

الزمالك

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وكان خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي الذي يقدم برنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور، قد أكد أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وافق على فتح ملف نادي القرن الماضي في إفريقيا الذي قد أعلن النادي الأهلي بطلاً للقرن الماضي في عام 2001 بفارق 3 نقاط في الترتيب عن الزمالك. يذكر أن رئيس الزمالك