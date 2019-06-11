رياضة

رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
الزمالك
الزمالك
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
وكان خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي الذي يقدم برنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور، قد أكد أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وافق على فتح ملف نادي القرن الماضي في إفريقيا الذي قد أعلن النادي الأهلي بطلاً للقرن الماضي في عام 2001 بفارق 3 نقاط في الترتيب عن الزمالك. يذكر أن رئيس الزمالك
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دي ماريا 2018

دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
محمد-صلاح (2)

محمد صلاح يواصل الاستعراض بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
روما - ميلان‎.

رسميا.. باولو فونسيكا مديرا فنيا لروما

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لمدة عامين، ليخلف بالتالي أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبعدها تولى كلاوديو رانيري المهمة حتى نهاية الموسم والذي أنهاه ذئاب العاصمة في المركز السادس في الدوري الإيطالي، وقال روما في بيان: "يسعد روما التأكيد على أن باولو فونسيكا هو المدرب الجديد للفريق، وذلك بأن وافق البالغ من العمر 46 عامًا على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة عامين، مع وجود بند يتيح إمكانية تمديد العقد حتى صيف 2022.
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خالد-جلال

مدرب الزمالك يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

أخطر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي فريقه بموعد العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث حدد يوم الأحد المقبل، الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي تستمر لمدة 11 يوما، ويستعد فريق القلعة البيضاء عقب العودة للتدريبات لمباريات الدوري الممتاز المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، والمقرر لها حتى الآن عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق في يوم 21 من شهر يونيو الجاري.
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رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ بعد فوز الزمالك

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
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رئيس الزمالك يحتفل مع اللاعبين.. والجماهير تهتف له

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئيس مجلس إدارة النادي عقب التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
فريق-نهضة-بركان

نهضة بركان يخوض أول مران له على بتروسبورت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع. ويستقبل استاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم الأربعاء، وكان فى استقبالهم رئيس الزمالك، حيث حرص على التواجد في مطار القاهرة، لاستقبال بعثة نهضة بركان التي حطت الرحال بمصر، تأهبا لإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
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