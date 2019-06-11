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اتهام جديد من المهنيين السودانيين للمجلس العسكري

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
السودان - صورة أرشيفية
السودان - صورة أرشيفية
أصدر تجمع المهنيين السودانيين -ممثل قوى المعارضة- اليوم الثلاثاء، بيانا وجه فيه انتقادات جديدة للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، متهما إياه بافتعال الفوضى وإصدار أوامر لميليشات الجنجويد لارتكاب هجمات ضد المواطنين الذين استجابوا للعصيان المدني، قائلا "تتواصل مجازر المجلس العسكري الانقلابي عبر مليشيات جنجويد المجرمة التي سحلت وبطشت دون أي وازع قانوني أو إنساني أو أخلاقي أو ديني أو سؤال ضمير، وفي ظل محاولات السلطة الباطشة افتعال الفوضى نتابع الأنباء المتواترة عن هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج التي تقع بولاية وسط دارفور".
وأضاف البيان: "ممارسة القتل المجاني والترويع والنهب وإضرام النيران، وذلك بعد استجابة مواطني دليج العزل لنداء العصيان المدني والإضراب السياسي وتنفيذه، ارتقى إثر ذلك شهداء كرام لهم الرحمة والمغفرة، كما سقط عدد من الجرحى لهم عاجل الشفاء"، متابعا: "ندين بشدة وبكل غضب همجية مليشيات الجنجويد التي تأتمر بأمر
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اقتحام المسجد الأقصى 1

وزير الزراعة الإسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وجاء في بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية، إن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري ارئيل برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط انتشار لقوات الاحتلال في ساحات الأقصى. ويقتحم المستوطنون يوميا -باستثناء الجمعة والسبت- المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، الذي تسيطر إسرائيل على مفاتيحه منذ احتلال القدس.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: مشروع بيان أممي للتنديد باستهداف المملكة

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على تطورات الأوضاع في السودان، كما أبرزت مشروع بيان أممي يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة، وتناولت الصحف أيضا زيارة وزير الخارجية الألماني لطهران وتحذيره من التصعيد العسكري. في افتتاحيتها تحت عنوان "مشروع بيان أممي يندد بالاستهداف الحوثي للسعودية"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تقديم بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي، يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: المعارضة السودانية تتجه لتعليق العصيان

تصدر الشأن السوداني وتطورات العصيان المدني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، كما استعرضت الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "المجلس العسكري السوداني يصدر بياناً مهماً حول أحداث الاعتصام" ذكرت صحيفة "البيان"، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في بيان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم ، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون.
حرائق في العراق

نيران مجهولة تشعل العراق.. وتكرار مسلسل النزوح

في الوقت الذي تحاول فيه سلطات العراق إعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم "داعش"، جاءت حرائق مجهولة المصدر لتفاقم من الأوضاع في المدينة التي خلف فيها التنظيم الإرهابي الكثير من الدمار، فلا تزال الأنقاض تملأ الشوارع حتى الآن. فخلال اليومين الماضيين انتشرت نيران بسرعة كبيرة في مزارع القمح والشعير في قضاء سنجار غرب الموصل بعدما أضرم مسلحون مجهولون النيران فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وانتشرت النيران بمناطق وقرى عديدة في القضاء، ووصلت إلى منازل المزارعين.
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المهنيين السودانيين يدعو لتحقيق دولي في قتل المحتجين

أعلن أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، بأن التجمع يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين، الذي قتلوا في أثناء فض اعتصام القيادة العامة، فجر أمس الإثنين، مؤكدا رفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأيضا رفضت المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، خطة المجلس العسكري الانتقالي التي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال التسعة أشهر المقبلة.
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«تسقط ثالث».. ماذا يحدث في السودان بعد فض الاعتصام؟

بعد أن انتهى المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسط الخرطوم، من سحورهم الأخير لشهر رمضان المبارك، بدأت قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة المدنية وقوات التدخل السريع في فض الاعتصام الذي استمر منذ 6 أبريل الماضي، والذي تمكن من إسقاط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن رفع المحتجون شعار "تسقط بس". "تسقط ثاني" هو الشعار الذي رفعه المعتصمون في وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف، وتمكنوا من إبعاده، والآن بعد البدء في فض الاعتصام، يرفع المعتصمون شعار "تسقط ثالث"، فماذا يحدث في السودان؟
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«المهنيين السودانيين»: لن نسمح للمجلس العسكري بفض الاعتصام

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده، بحسب "العربية .نت". وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها. اتهم المصطفى النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الأحداث، مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف. وأغلق الأمن السوداني، اليوم السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.
المجلس العسكري السوداني

استئناف المفاوضات في السودان.. وحملة لتطهير الشرطة

منذ أن تمكن المتظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهم مستمرون في اعتصامهم مطالبين بتسليم الحكم لمجلس مدني يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، بدلا من المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السودان في الوقت الحالي، ويسعى المعتصمون، الذين يقودهم قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تشكيل حكومة مدنية من ثلاثة مستويات "مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، ومجلس وزراء مكوّن من كفاءات مستقلة غير حزبية، ومجلس تشريعي انتقالي"، وهو ما يرفضه المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
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