جريمة

تراب وبذور.. إحباط تهريب مستلزمات لزراعة الماريجوانا

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
ماريجوانا - أرشيفية
ماريجوانا - أرشيفية
لعب الشيطان برأسه، وأوهمه بقدرته على تهريب ماريجوانا وهيروين داخل جيوب سحرية بحقيبته، وإدخالها إلى مصر عن طريق مطار القاهرة، حيث أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء محاولة تهريب كمية مخدرات متنوعة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من هولندا فجر اليوم، حيث اشتبه رجال الجمارك في راكب مصري في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "مصر للطيران" القادمة من أمستردام، وبتشكيل لجنة تم فحص الحقائب الخاصة به، ليكتشف رجال الجمارك مفاجأة، حيث أخفى الراكب مخدرات داخل إحدى الحقائب.
حيث تمكنت اللجنة من ضبط 65 قرص اكستازيا وكميات مختلفة من الكوكايين والحشيش وكذا كمية من نبات وبذور الماريجوانا، وكذا عثر على تربة الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس بحقيبته. كان ميناء القاهرة الجوي قد تمكن في وقت سابق من إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة وحشيش، وضبط أحد الأشخاص مقيم بكفر الشيخ، خلال إنهاء
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كرش (2)

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب «ريجيم» زوجها

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
سجن (2)

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
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تهريب-مكياج-صينى

قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

في ضربة جديدة نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط محاولة راكب لتهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، وتحديدا الصالة رقم 3، واشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري ويحمل جواز سفر أمريكيا عند مروره بالخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مأمور الفحص، وأفاد بوجود أجسام غريبة.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب مقتنيات أثرية ترجع لأسرة محمد علي

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مقتنيات أثرية عبر ميناء القاهرة الجوي، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول بوليصة، وتبين احتواؤها على ملابس ومتعلقات شخصية ومنتجات نحاسية وأوانٍ، وبعرضها على لجنة الوحدة الأثرية بالميناء تبين أن بينها "2 مكيال غلال يرجعان إلى عصر أسرة محمد على باشا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تموين

إحباط تهريب مواد تستخدم في صناعة المخدرات والمتفجرات

أحبطت الأجهزة الأمنية، عملية تهريب نصف طن من مادة "برمنجنات البوتاسيوم" المستخدمة فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة، حيث أكدت المعلومات والتحريات، اعتزام أحد الأشخاص (مندوب مكتب للشحن، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية) جلب كمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم -محظور استيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة- وذلك داخل شحنة "عفش" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع، على متن شاحنة قيادة "سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط".
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