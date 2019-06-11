تراب وبذور.. إحباط تهريب مستلزمات لزراعة الماريجوانا

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ماريجوانا - أرشيفية

لعب الشيطان برأسه، وأوهمه بقدرته على تهريب ماريجوانا وهيروين داخل جيوب سحرية بحقيبته، وإدخالها إلى مصر عن طريق مطار القاهرة، حيث أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء محاولة تهريب كمية مخدرات متنوعة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من هولندا فجر اليوم، حيث اشتبه رجال الجمارك في راكب مصري في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "مصر للطيران" القادمة من أمستردام، وبتشكيل لجنة تم فحص الحقائب الخاصة به، ليكتشف رجال الجمارك مفاجأة، حيث أخفى الراكب مخدرات داخل إحدى الحقائب.

حيث تمكنت اللجنة من ضبط 65 قرص اكستازيا وكميات مختلفة من الكوكايين والحشيش وكذا كمية من نبات وبذور الماريجوانا، وكذا عثر على تربة الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس بحقيبته. كان ميناء القاهرة الجوي قد تمكن في وقت سابق من إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة وحشيش، وضبط أحد الأشخاص مقيم بكفر الشيخ، خلال إنهاء