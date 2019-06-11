جريمة

سرقوا وضربوا لجنة الجرد.. محاكمة مسئولين بالضرائب

قام المتهم باعتراض أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش وطردهم من المخزن وسب وقذف أحد المفتشين والتعدي عليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة
تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
خالف اثنان مختصان بمصلحة الضرائب العقارية القواعد والتعليمات المفترض تطبيقها في عملهما مما ترتب عليه وجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد على مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات معهما أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالتهما للمحاكمة العاجلة، بسبب وجود أخطاء إدارية جسيمة في عملهما، بالإضافة إلى اعتداء أحدهما على لجنة الجرد المشكلة.
التفاصيل ترجع إلى تلقي هيئة النيابة الإدارية بلاغاُ، من مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية، بعدما تبين أن أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية،
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الريال-والدولار

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
سيارة -اسعاف

إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
رحلات-اليوم-الواحد-تنعش-الإقبال-على-شواطئ-الإسكندرية (1)

حكم هام من مجلس الدولة حول «شواطئ الإسكندرية»

رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل طلب مصلحة الضرائب بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التى تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة، وقضت بعدم خضوع شواطيء المحافظة لضريبة القيمة المضافة بالتأجير.
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النيابة الإدارية

«عرض العمال للخطر»..إحالة قيادي بهيئة النقل للمحاكمة

في واقعة اتهام قيادي بهيئة النقل العام بعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية العاملين بالهيئة، قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة؛ حيث أوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية عليا، أن "شعبان.ا.ح"، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم.
خلية-العريش-الارهابية‎ (4)

مواجهة متهمي «اللهم ثورة» بتحريات جديدة للأمن الوطني

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 14 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

4 ملثمين يعتدون على مسجل خطر.. والأمن يضبط أحدهم

"انزل.. انزل".. بتلك الكلمات استوقف 4 أشخاص ملثمون سيارة مرسيدس، وأجبروا شخصا على النزول منها في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، وسط صراخ وذعر الأهالي، ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم إذ وجهوا طلقات نارية عشوائية للأهالي لشل حركتهم ومنعهم من تصوير الواقعة، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار التحقيق معه وملاحقة الآخرين بعد تحديد هويتهم لكشف ملابسات الواقعة.
محاكمة لجين

«هادخّل ولادكم شرطة».. تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة

أحالت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأحد، عاطلا للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه منهم مقابل إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكليات الشرطة والحربية، وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حاتم فاضل المحامي العام، أنكر المتهم الواقعة وقال إنه في أثناء وجوده بمنطقة الأزبكية فوجئ بعدد من الأشخاص يطلبون منه رد مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه، فنشبت مشاجرة بينهم فتدخل أمين شرطة وأبلغ المباحث التي حضرت على الفور، مشيرا إلى أنه صديق أحد المجني عليهم.
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