سرقوا وضربوا لجنة الجرد.. محاكمة مسئولين بالضرائب

قام المتهم باعتراض أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش وطردهم من المخزن وسب وقذف أحد المفتشين والتعدي عليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة

تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

النيابة الإدارية

خالف اثنان مختصان بمصلحة الضرائب العقارية القواعد والتعليمات المفترض تطبيقها في عملهما مما ترتب عليه وجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد على مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات معهما أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالتهما للمحاكمة العاجلة، بسبب وجود أخطاء إدارية جسيمة في عملهما، بالإضافة إلى اعتداء أحدهما على لجنة الجرد المشكلة.

التفاصيل ترجع إلى تلقي هيئة النيابة الإدارية بلاغاُ، من مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية، بعدما تبين أن أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية،