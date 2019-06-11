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وزير الزراعة الإسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

تحرير:أ.ش.أ ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
اقتحام الأٌقصى - أرشيفية
اقتحام الأٌقصى - أرشيفية
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وجاء في بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية، إن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري ارئيل برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط انتشار لقوات الاحتلال في ساحات الأقصى. ويقتحم المستوطنون يوميا -باستثناء الجمعة والسبت- المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، الذي تسيطر إسرائيل على مفاتيحه منذ احتلال القدس.
ويهدف الاحتلال الإسرائيلي، من خلال هذه الاقتحاما،ت إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية. و"التقسيم الزماني"، هو تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكاني فهو تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين،
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السودان

اتهام جديد من المهنيين السودانيين للمجلس العسكري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين -ممثل قوى المعارضة- اليوم الثلاثاء، بيانا وجه فيه انتقادات جديدة للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، متهما إياه بافتعال الفوضى وإصدار أوامر لميليشات الجنجويد لارتكاب هجمات ضد المواطنين الذين استجابوا للعصيان المدني، قائلا "تتواصل مجازر المجلس العسكري الانقلابي عبر مليشيات جنجويد المجرمة التي سحلت وبطشت دون أي وازع قانوني أو إنساني أو أخلاقي أو ديني أو سؤال ضمير، وفي ظل محاولات السلطة الباطشة افتعال الفوضى نتابع الأنباء المتواترة عن هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج التي تقع بولاية وسط دارفور".
صحف-سعودية1

صحف سعودية: مشروع بيان أممي للتنديد باستهداف المملكة

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على تطورات الأوضاع في السودان، كما أبرزت مشروع بيان أممي يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة، وتناولت الصحف أيضا زيارة وزير الخارجية الألماني لطهران وتحذيره من التصعيد العسكري. في افتتاحيتها تحت عنوان "مشروع بيان أممي يندد بالاستهداف الحوثي للسعودية"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تقديم بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي، يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: المعارضة السودانية تتجه لتعليق العصيان

تصدر الشأن السوداني وتطورات العصيان المدني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، كما استعرضت الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "المجلس العسكري السوداني يصدر بياناً مهماً حول أحداث الاعتصام" ذكرت صحيفة "البيان"، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في بيان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم ، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون.
حرائق في العراق

نيران مجهولة تشعل العراق.. وتكرار مسلسل النزوح

في الوقت الذي تحاول فيه سلطات العراق إعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم "داعش"، جاءت حرائق مجهولة المصدر لتفاقم من الأوضاع في المدينة التي خلف فيها التنظيم الإرهابي الكثير من الدمار، فلا تزال الأنقاض تملأ الشوارع حتى الآن. فخلال اليومين الماضيين انتشرت نيران بسرعة كبيرة في مزارع القمح والشعير في قضاء سنجار غرب الموصل بعدما أضرم مسلحون مجهولون النيران فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وانتشرت النيران بمناطق وقرى عديدة في القضاء، ووصلت إلى منازل المزارعين.
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مستوطنون

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحجة «عيد نزول التوراة»

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة". وحسب مصادر فلسطينية، فإن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر على مفاتيحه سلطات الاحتلال، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع. وأكد شهود عيان أن أفرادا من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحاته.
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صحف عربية: واشنطن تدعو طهران للحوار دون شروط

تصدر تبديل قطر موقفها من بيانات قمم مكة عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، واستعرضت الصحف أيضا الاشتباكات التي شهدها المسجد الأقصي، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الحياة" أن قطر أعلنت تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والمنعقدة في مكة المكرمة الخميس الماضي. وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين لكون "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".
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الأقصى يستغيث.. جنود الاحتلال ومستوطنون يعتدون على المعتكفين

أصيب صباح اليوم الأحد، عدد من المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اعتراضهم اقتحامات استفزازية للمستوطنين، وقال شهود عيان، إن القوة اقتحمت الأقصى، وداهمت المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة، إلا أنها عادت وانسحبت منه وأغلق المصلون أبواب المصلى، في حين انتشر المعتكفون في باحاته، وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات جديدة واستفزازية للمستوطنين؛ ما أدى إلى اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالدفع والضرب، وأصيب عدد منهم.
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200 ألف مصل في الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، إن حوالي 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الاقصى المبارك، وأضاف أن جموع المصلين، من مدن الضفة والداخل الفلسطيني والقدس، توافدوا إلى الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن موظفي الأوقاف الإسلامية ولجان النظام والكشافة والطواقم الطبية عملوا على خدمة المصلين الصائمين الذين توافدوا من شتى بقاع فلسطين. وأكد خطيب المسجد الشيخ إسماعيل نواهضة، إن هذه الأعداد في الأقصى هي رسالة لكل العالم وكل من يقول أن الأقصى ليس للمسلمين،
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