3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام
تحرير:محمد عبد الجليل
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
مؤتمر المكافحة
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربى المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة.
كما تضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1 يونيو 2018 حتى 31 مايو 2019
واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربى المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة.
كما تضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1 يونيو 2018 حتى 31 مايو 2019 فى ضبط 61 قضية "غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه.
وانتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى عدة توصيات، أبرزها تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كل الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال، مناشدة المشرع إضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.