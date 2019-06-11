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هواوي: نحتاج وقتا أكبر لنصبح أكبر شركة هواتف

تحرير:وكالات ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
شركة هواوي
شركة هواوي
أصدرت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن استهدافها لتكون أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية، قائلة: "سنحتاج مزيدا من الوقت لنصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كنا نسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019". ومن جانبه، قال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" يانج دون: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول"، مضيفا: "هواوي تبيع في الوقت الراهن ما بين 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
وفي ظل الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع شركة هواوي الصينية، الذي نتج عنه عدم استخدام أي تكنولوجيا مقدمة من الشركات الأمريكية، أجرت جريدة "Daily Mail"، الأسبوع الماضي، حوارا خاصا مع "هيرمان هوزر"، الشريك المؤسس لشركة ARM، حيث أكد "هوزر" أن حظر التعامل مع شركة هواوي
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مع أيفون 11.. عشاق أبل في طريقهم لخيبة أمل جديدة

يبدو أن عشاق أبل في انتظار خيبة أمل جديدة من شركتهم التي يكنون لها ولاء كبيرا على مدار السنوات الماضية، وذلك على خلفية الهاتف المنتظر للشركة والذي قد يحمل مسمى أيفون 11 وأيفون 11 ماكس، كل ذلك بعد التسريبات الكثيرة التي باتت شبه مؤكدة حول التغيرات التي قد تحدثها أبل في هاتفها المنتظر، في ظل عدم رضاء ملحوظ على منتجات العامين الماضيين، بعدما عبر كثير من المستخدمين بأن التطور في هواتف أبل لا يواكب منافسيها من المعتمدين على أنظمة تشغيل أندرويد، والتي تشهد تطورا كبيرا بقيادة سامسونج وهواوي وأوبو وشاومي وغيرهم.
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كل ما تريد معرفته عن نظام هواتف أبل الجديد iOS 13

أعطت شركة أبل الأمريكية لمالكي أيفون لمحة سريعة عن المستقبل الأسبوع الماضي خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين، حيث كشف العملاق التكنولوجي عن خطط برامجه لعام 2019. وقع ذلك الحدث في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتربع الحديث عن نظام التشغيل iOS 13، على رأس جدول أعمال الشركة. سيحل نظام التشغيل الجديد محل نظام التشغيل iOS 12 في وقت لاحق من هذا العام، كما أنه مزود بميزات من شأنها أن تجعل التحديثات مثيرة للغاية. لذلك، إذا كنت تملك جهاز أيفون، فبإمكانك الوصول إلى هذا التحديث الذي سيحدث ضجة في الفترة المقبلة، حسب صحيفة "express".
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نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. الفترة الأخيرة شهدت صعودًا حادا في معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستجرام وتيك توك. بعد نجاح تيك توك اللافت على مستوى العالم، تزايدت شعبية المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر.
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نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.
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«جوجل» الخاسر الأكبر من وقف أندرويد على هواتف هواوي

ربما يكلف قرار شركة جوجل حول حظر جميع خدماتها عن الشركة الصينية هواوي، ما يقرب من 425 مليون دولار من العائدات السنوية المفقودة. جاء ذلك التقدير من شركة أبحاث الأسهم Nomura Instinet، التي نشرت هذه الأرقام استجابة للتقارير، حول عدم ترخيص جوجل نظام أندرويد لهواتف الشركة الصينية. لم يعد لجوجل الكثير من الخيارات في هذا الشأن، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملاق الصيني هواوي، ضمن القائمة السوداء هذا الشهر، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركات الأمريكية، التعامل مع شركة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الصينية، مرة أخرى.
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3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية

على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.
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هواوي ترد على قرار جوجل بوقف تحديثات الأندرويد (التفاصيل)

في قرار مفاجئ وغير متوقع، وجهت "جوجل" ضربة قوية إلى قطاع الهواتف الذكية لمستهلكي أجهزة هواوي عن طريق تعليق نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وفقا لشخصين مطلعين على الموقف، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. أفادت شركة أبحاث السوق "جارتنر" أن الشركة الصينية هواوي، التي تفوقت على شركة آبل في الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، في الربع الثاني من العام الماضي، تعتمد على نظام تشغيل جوجل بنظام الأندرويد للهواتف التي صدرت منها أكثر من 200 مليون جهاز خلال العام الماضي فقط.
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