هواوي: نحتاج وقتا أكبر لنصبح أكبر شركة هواتف

تحرير:وكالات ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

شركة هواوي

أصدرت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن استهدافها لتكون أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية، قائلة: "سنحتاج مزيدا من الوقت لنصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كنا نسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019". ومن جانبه، قال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" يانج دون: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول"، مضيفا: "هواوي تبيع في الوقت الراهن ما بين 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وفي ظل الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع شركة هواوي الصينية، الذي نتج عنه عدم استخدام أي تكنولوجيا مقدمة من الشركات الأمريكية، أجرت جريدة "Daily Mail"، الأسبوع الماضي، حوارا خاصا مع "هيرمان هوزر"، الشريك المؤسس لشركة ARM، حيث أكد "هوزر" أن حظر التعامل مع شركة هواوي