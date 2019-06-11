نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة وحمايته من الحر

احرصي على عدم تخزين الخضراوات أو الفاكهة التالفة، ولف الثمار في ورق جاف أو أكياس بلاستيكية جافة ونظيفة، عدا الموز الذي يفضل أن يترك خارج الثلاجة.

تحرير:آية أشرف ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تخزين الأطعمة في الثلاجة

حفظ الطعام في الثلاجة والفريزر، من الأفكار التي تسهل على ربة المنزل الكثير من الأمور، خاصة إذا كانت سيدة عاملة وتحتاج لعمل أصناف كثيرة يوم الإجازة تتناسب معها طوال الأسبوع، نحتاج عند حفظ الأطعمة المطبوخة في الثلاجة أو الفريزر إلى توخي الحذر كثيرًا لأن حفظ بعض الأطعمة بطريقة خاطئة يتسبب في التسمم، أيضًا تجميد اللحوم والأسماك يحتاج لمدة وطريقة معينة، في السطور التالية نتناول الطرق الصحيحة لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر خاصة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة..

- بعض السيدات يقعن في خطأ كبير وهو تبريد الطعام بشكل مفاجئ وسريع، فهذا من الأمور المضرة بالصحة، ويجب البدء في تبريده بعد ساعتين من طبخه، وبعد التأكد أنه دافئ. - يجب الحرص على وجود غطاء عند تخزين أي طعام في الثلاجة، وذلك أمر هام حتى لا يجف الطعام نتيجة البرودة. - من الأفضل تخزين الطعام في علب زجاجية