نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة وحمايته من الحر

احرصي على عدم تخزين الخضراوات أو الفاكهة التالفة، ولف الثمار في ورق جاف أو أكياس بلاستيكية جافة ونظيفة، عدا الموز الذي يفضل أن يترك خارج الثلاجة.
حفظ الطعام في الثلاجة والفريزر، من الأفكار التي تسهل على ربة المنزل الكثير من الأمور، خاصة إذا كانت سيدة عاملة وتحتاج لعمل أصناف كثيرة يوم الإجازة تتناسب معها طوال الأسبوع، نحتاج عند حفظ الأطعمة المطبوخة في الثلاجة أو الفريزر إلى توخي الحذر كثيرًا لأن حفظ بعض الأطعمة بطريقة خاطئة يتسبب في التسمم، أيضًا تجميد اللحوم والأسماك يحتاج لمدة وطريقة معينة، في السطور التالية نتناول الطرق الصحيحة لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر خاصة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة..
- بعض السيدات يقعن في خطأ كبير وهو تبريد الطعام بشكل مفاجئ وسريع، فهذا من الأمور المضرة بالصحة، ويجب البدء في تبريده بعد ساعتين من طبخه، وبعد التأكد أنه دافئ.
- يجب الحرص على وجود غطاء عند تخزين أي طعام في الثلاجة، وذلك أمر هام حتى لا يجف الطعام نتيجة البرودة.
- من الأفضل تخزين الطعام في علب زجاجية
- بعض السيدات يقعن في خطأ كبير وهو تبريد الطعام بشكل مفاجئ وسريع، فهذا من الأمور المضرة بالصحة، ويجب البدء في تبريده بعد ساعتين من طبخه، وبعد التأكد أنه دافئ.
- يجب الحرص على وجود غطاء عند تخزين أي طعام في الثلاجة، وذلك أمر هام حتى لا يجف الطعام نتيجة البرودة.
- من الأفضل تخزين الطعام في علب زجاجية والابتعاد قدر الإمكان عن العلب البلاستيك خاضة إذا كانت من الأنواع الرديئة، التي تضر بالصحة والجسم.
- عند تخزين الفاكهة والخضراوات يجب التأكد من غسلها جيدًا قبل وضعها في الثلاجة، لاستخراجها على الأكل بشكل مباشر.
- بعض الأطعمة يفضل الاحتفاظ بها خارج الثلاجة، ومنها الحبوب الجافة كالعدس والفول والفاصوليا البيضاء واللوبيا والأرز والمكرونات والتي يفضل الاحتفاظ بها في أكياس من القماش، وكذلك يترك الدقيق والسكر والملح وغير ذلك خارج الثلاجة.
اللحوم
يجب تجميد اللحوم في الفريزر، فاللحوم المقطعة إلى شرائح مثل البفتيك والهوت دوج تحتاج إلى أسبوعين، أما اللحوم المطبوخة يمكنك تخزينها شهرين، والمفرومة 3 أشهر، والمقطعة أجزاء كبيرة 12 شهرا.
ويجب تخزينها في أكياس بلاستيك مخصصة للفريزر وكتابة تاريخ التخزين لمعرفة موعد انتهاء الصلاحية.
احرصي على استخراج اللحوم من الفريزر قبل موعد طبخها بساعات حتى تتمكني من فكها من التجميد جيدًا، أو وضعها في الثلاجة في اليوم الذي يسبق طبخها.
وإذا كنتي مضطرة لاستخراج اللحم من الفريزر وطبخها في نفس اليوم، يمكنك وضع اللحم المجمد في كيس بلاستيك وغمره بماء الحنفية مع تغيير الماء كل نصف ساعة، لكن احذري ترك اللحمة بعد فكها، فيجب طبخها مباشرة بعد ذوبانها لمنع نمو المزيد من البكتيريا.
الأسماك
عند تخزين السمك يجب اختيار النوع الصلب منه دون وجود رائحة كريهة، والتأكد من أن العين سليمة، ويجب الاحتفاظ بالسمك في الثلاجة 5 أيام وفي الفريزر من 4 لـ 12 شهرا.
التونة يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة بعد فتح العلبة، ولكن يجب أن تكون المدة يومين فقط، أما السمك المدخن أو السلمون كما يطلق عليه البعض يمكن تغليفه ووضعه في الثلاجة لمدة أسبوع.
يمكنك تخزين السمك في الفريزر من خلال تقطيعة قطع صغيره، حتى لا يأخذ مكانا، ذلك يصلح مثل الفيلية أو البوري، فعليكي وضعه في الماء، ثم ضعيه مرة أخرى في الفريزر، هذه الخطوة مهمة وتساعد في تكوين طبقة ثلج إضافية حول السمكة مما يضمن بقاءها طازجة والتخلص من أي روائح التي قد تنبعث من السمك أثناء تجميده.
الخضراوات
من الأفضل تخزين الخضراوات الطرية في الثلاجة مدة لا تزيد عن 3 أيام، وبعض الخضروات يمكنك تخزينها في الفريزر لاستخدامها في غير الموسم، على سبيل المثال البسلة يمكنك تحزينها في الفريزر بعد تفصيصها، ضعيها في أكياس بلاستيك مع الجزر المقطع، وكذلك الكوسة قشريها ونظفيها جيدًا، يمكنك وضعها في الماء المغلي 5 دقائق، ثم تبريدها وتصفيتها جيدًا ووضعها في أكياس المخصصة للفريزر.
الجبنة
الجبنة يمكن أن تتلف سريعًا خاصة في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف، لذلك لحفظ الجبن الأبيض بالثلاجة ولضمان عـدم جفافها، ضعي وعاء به ماء واتركيه يغلي، ثم ضيفي الخل والزيت والفلفل الأخضر، ضعي الجبنة في علبة محكمة الغلق وضعي الخليط السابق عليها، أو يمكنك لف الجبنة الرومي أو الشيدر في ورق ألومنيوم.