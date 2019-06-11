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نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة وحمايته من الحر

احرصي على عدم تخزين الخضراوات أو الفاكهة التالفة، ولف الثمار في ورق جاف أو أكياس بلاستيكية جافة ونظيفة، عدا الموز الذي يفضل أن يترك خارج الثلاجة.
تحرير:آية أشرف ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تخزين الأطعمة في الثلاجة
تخزين الأطعمة في الثلاجة
حفظ الطعام في الثلاجة والفريزر، من الأفكار التي تسهل على ربة المنزل الكثير من الأمور، خاصة إذا كانت سيدة عاملة وتحتاج لعمل أصناف كثيرة يوم الإجازة تتناسب معها طوال الأسبوع، نحتاج عند حفظ الأطعمة المطبوخة في الثلاجة أو الفريزر إلى توخي الحذر كثيرًا لأن حفظ بعض الأطعمة بطريقة خاطئة يتسبب في التسمم، أيضًا تجميد اللحوم والأسماك يحتاج لمدة وطريقة معينة، في السطور التالية نتناول الطرق الصحيحة لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر خاصة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة..
- بعض السيدات يقعن في خطأ كبير وهو تبريد الطعام بشكل مفاجئ وسريع، فهذا من الأمور المضرة بالصحة، ويجب البدء في تبريده بعد ساعتين من طبخه، وبعد التأكد أنه دافئ. - يجب الحرص على وجود غطاء عند تخزين أي طعام في الثلاجة، وذلك أمر هام حتى لا يجف الطعام نتيجة البرودة. - من الأفضل تخزين الطعام في علب زجاجية
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حب-الشباب-أثناء-الحمل

حافظي على بشرتك من حب الشباب بتجنب هذه الأطعمة

قد تستيقظين في أحد الأيام المهمة بالنسبة لكِ؛ كحضور فرح أو الذهاب إلى مقابلة شخصية، فتجدين حب الشباب يهاجم بشرتك، ولا تستطيعين التوصل إلى حل سريع للتخلص من هذه المشكلة، لكن الأهم من ذلك معرفة العوامل التي تساهم في تطور حب الشباب، بما في ذلك إنتاج الزهم والبكتيريا المسببة لحب الشباب، والهرمونات، والمسام المفتوحة والالتهابات. العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب مثيرة للجدل، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا مهما في تطور حب الشباب؛ لذا إليك أطعمة تزيد منه، اعرفيها حسبما ذكرها موقع Healthline.
تلف-الطعام

نصائح لحماية طعامك من حر وبكتيريا الصيف

من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أي ربة منزل خلال فصل الصيف، هي تلف بعض الأطعمة بسرعة بسبب درجات الحرارة العالية، إذ تتعفن الخضراوات والفاكهة بشكل أسرع إذا تم تركها خارج الثلاجة، ويمكن أن تتلف أيضا الأكلات المطبوخة أو المسلوقة إذا تم تركها ساعات طويلة داخل المطبخ دون وضعها في الفريزر أو الثلاجة. الأمر خطير ويجب الاهتمام بهذه المشكلة حتى لا يتعرض أطفالك وعائلتك للتسمم الغذائي. في السطور التالية نتناول بعض الحيل البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على طعامك وحمايته من التلف بسرعة.
فوائد-التفاح

لا تهمل تناول التفاح.. مهم لفقدان الوزن وصحة العظام

التفاح فاكهة لذيذة، ومن لا يستغل وجوده في الوقت الحالي فإنه يخسر الكثير من الفوائد الصحية التي تساعد في الحد من الأمراض المختلفة، وعند ذهابك لشراء الفاكهة اجعله خيارك الأول، للحصول على قوة التغذية المتمثلة في الطاقة والماء اللذين يحصل عليهما جسمك نتيجة دخول الفيتامينات والمعادن إليه بعد تناول التفاح. والتفاح خالٍ من الدهون والصوديوم والكوليسترول، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية العالية وفيتامين C وفيتامين B، ويحمل من الفوائد الصحية التي تجعلك لا تزور الطبيب نهائيا، لذا دعنا نتعرف على فوائده حسبما ذكرها موقع Healthline.
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تلف-الطعام

نصائح لحماية طعامك من حر وبكتيريا الصيف

من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أي ربة منزل خلال فصل الصيف، هي تلف بعض الأطعمة بسرعة بسبب درجات الحرارة العالية، إذ تتعفن الخضراوات والفاكهة بشكل أسرع إذا تم تركها خارج الثلاجة، ويمكن أن تتلف أيضا الأكلات المطبوخة أو المسلوقة إذا تم تركها ساعات طويلة داخل المطبخ دون وضعها في الفريزر أو الثلاجة. الأمر خطير ويجب الاهتمام بهذه المشكلة حتى لا يتعرض أطفالك وعائلتك للتسمم الغذائي. في السطور التالية نتناول بعض الحيل البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على طعامك وحمايته من التلف بسرعة.
ضربات الشمس

احمي نفسك من ضربة الشمس بـ 4 وصفات منزلية

الشمس في فصل الصيف تختلف تمامًا عن شمس الشتاء الدافئة، ففي فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة في الداخل والخارج بشكل كبير، وبالتالي تجد حرارة جسمك ترتفع بشكل لا تستطيع تحمله إلا بالاستعداد الجيد له، خاصةً المرأة الحامل فهي أكثر من يعانون في مثل هذه الأيام الحارة. وعند التعرض المباشر لأشعة الشمس قد تصل الخطورة إلى الإصابة "بضربة شمس"، وقد تزداد خطورتها لأننا في شهر رمضان ولا نستطيع شرب كميات كافية من المياه أو المشروبات خلال النهار، لذا عليك بالاستعداد الجيد ومعرفة طرق العلاج المنزلية لمساعدتك إذا تعرضت لمثل هذه الحالة.
العناية بالبشرة في الموجة الحارة

تعرف على 4 نصائح للعناية بالبشرة في الموجة الحارة

تتأثر أجسامنا بشكل كبير عند انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة خاصة البشرة، فعند انخفاض درجات الحرارة تجد بشرتك أصبحت جافة بشكل كبير وقد تصل الحالة إلى تشققات، وعندما ترتفع درجة الحرارة تجد أصحاب البشرة الدهنية يعانون بشكل كبير، وتظهر الحبوب وقد تتزايد إذا لم يتم التعامل معها، وبما أننا في شهر رمضان فالصيام مع درجات الحرارة قد يؤثران على البشرة بشكل كبير، فعليك باتباع نظام غذائي صحي مع روتين حماية للبشرة بشكل يومي، ولا تهمل شعرك أيضًا فقد يتأثر كثيرًا بالرطوبة.
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