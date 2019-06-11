الكشف على طالبة حرقتها زميلتاها بـ«بنزين» قبل الامتحان بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمر الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع الكشف الطبي على طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري؛ بعدما تقدمت ببلاغ تتهم فيه طالبتين من زميلاتها بالتسبب في حرقها لغيرتهن منها بسبب تفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن، حيث سكبنَّ عليها بنزين، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس.

البداية كانت بورود بلاغ من أسرة الطالبة «سارة قطب مصطفى» طالبة بالصف الثالث الثانوي العام بالتعليم الأزهري، في السابعة عشر من عمرها، مُقيمة بجزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهمون فيه اثنتين من زميلاتها بمحاولة حرقها لمنعها من دخول الامتحان، وذلك لغيرتهن من تفوقها. وأشار