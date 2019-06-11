هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

تبذل هواوي الصينية قصارى جهدها، لطمأنة مستخدميها و عدم خسارتهم، خاصًة أعقاب الحظر الأمريكي على التعامل معها نهائيًا، إلا أنها تحاول استعادة مكانتها داخل سوق الهواتف.

تحرير:مي فؤاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

العملاق الصيني هواوي

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.

تطور الأمر سريعًا أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة في 15 مايو الماضي. جاءت استجابة الشركات الأمريكية سريعة على نحو غير متوقع، وأوقفت العديد منها معظم التعاملات التجارية مع هواوي على الفور. كانت فيسبوك على رأس هذه الشركات، ليصل ردها في وقت مبكر من