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هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

تبذل هواوي الصينية قصارى جهدها، لطمأنة مستخدميها و عدم خسارتهم، خاصًة أعقاب الحظر الأمريكي على التعامل معها نهائيًا، إلا أنها تحاول استعادة مكانتها داخل سوق الهواتف.
تحرير:مي فؤاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
العملاق الصيني هواوي
العملاق الصيني هواوي
يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
تطور الأمر سريعًا أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة في 15 مايو الماضي. جاءت استجابة الشركات الأمريكية سريعة على نحو غير متوقع، وأوقفت العديد منها معظم التعاملات التجارية مع هواوي على الفور. كانت فيسبوك على رأس هذه الشركات، ليصل ردها في وقت مبكر من
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حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
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أصدرت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن استهدافها لتكون أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية، قائلة: "سنحتاج مزيدا من الوقت لنصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كنا نسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019". ومن جانبه، قال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" يانج دون: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول"، مضيفا: "هواوي تبيع في الوقت الراهن ما بين 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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يبدو أن عشاق أبل في انتظار خيبة أمل جديدة من شركتهم التي يكنون لها ولاء كبيرا على مدار السنوات الماضية، وذلك على خلفية الهاتف المنتظر للشركة والذي قد يحمل مسمى أيفون 11 وأيفون 11 ماكس، كل ذلك بعد التسريبات الكثيرة التي باتت شبه مؤكدة حول التغيرات التي قد تحدثها أبل في هاتفها المنتظر، في ظل عدم رضاء ملحوظ على منتجات العامين الماضيين، بعدما عبر كثير من المستخدمين بأن التطور في هواتف أبل لا يواكب منافسيها من المعتمدين على أنظمة تشغيل أندرويد، والتي تشهد تطورا كبيرا بقيادة سامسونج وهواوي وأوبو وشاومي وغيرهم.
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هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
هواوى (2)

كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
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بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها. اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
هواوى-وجوجل

ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟

على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل. على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.
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