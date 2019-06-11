هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

تبذل هواوي الصينية قصارى جهدها، لطمأنة مستخدميها و عدم خسارتهم، خاصًة أعقاب الحظر الأمريكي على التعامل معها نهائيًا، إلا أنها تحاول استعادة مكانتها داخل سوق الهواتف.
يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب.
تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
تطور الأمر سريعًا
أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة في 15 مايو الماضي. جاءت استجابة الشركات الأمريكية سريعة على نحو غير متوقع، وأوقفت العديد منها معظم التعاملات التجارية مع هواوي على الفور. كانت فيسبوك على رأس هذه الشركات، ليصل ردها في وقت مبكر من
تطور الأمر سريعًا
أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة في 15 مايو الماضي. جاءت استجابة الشركات الأمريكية سريعة على نحو غير متوقع، وأوقفت العديد منها معظم التعاملات التجارية مع هواوي على الفور. كانت فيسبوك على رأس هذه الشركات، ليصل ردها في وقت مبكر من يوم 20 مايو، معلنةً أنها ستتوقف عن تثبيت تطبيقاتها المحمولة على أجهزة هواوي.
مع ذلك، منحت الإدارة الأمريكية في 21 مايو هواوي وشركائها، مهلة مدتها 90 يومًا في شكل ترخيص مؤقت. يمنح هذا الأمر هواوي وقتًا لاتخاذ الترتيبات البديلة في حالة عودة الحظر حيز التنفيذ بالكامل في 19 أغسطس المقبل.
منذ ذلك الحين، كشفت هواوي أنها أرسلت استعلامات دعم من العملاء تسأل عن حالة فيسبوك على أجهزتها المحمولة.
توقف فيسبوك بالفعل عن تثبيت تطبيقاته على هواتف هواوي المستقبلية. قالت الشركة في بيان لوسائل الإعلام العالمية:"نراجع القرار النهائي لوزارة التجارة والرخصة العامة المؤقتة التي صدرت مؤخرًا و نتخذ خطوات لضمان الامتثال لقرار الحظر. لكن لا يتعلق ذلك الأمر بالهواتف الموجودة بالفعل في السوق".
يمكن للمستهلكين الذين اشتروا أجهزة هواوي أو هونر الاستمرار في استخدام فيسبوك و ماسينجر و انستجرام و واتساب بشكل طبيعي. جميع الأجهزة التي تم شحنها من الشركة إلى تجار التجزئة قبل طلب 16 مايو سيكون لها أيضًا إمكانية الوصول إلى تطبيقات فيسبوك على للهاتف المحمول.
علاوة على ذلك، لا تزال تطبيقات الأجهزة المحمولة متاحة لأجهزة هواوي و هونر عبر متجر Google Play Store. إذا تلقى المستهلك هاتف هواوي لا يتضمن تطبيقات فيسبوك للهاتف المحمول مثبتًا مسبقًا، فلا يوجد ما يمنعه من تنزيل التطبيقات مباشرة.
أضافت هواوي في بيان مقدم لموقع " Android Authority":أن هدف هواوي هو ضمان أن المستهلكين يعرفون أن هذا لا يؤثر على الأجهزة الحالية، وأن الأجهزة المستقبلية ستظل قادرة على تنزيل تطبيقات فيسبوك وتثبيتها واستخدامها دون أي مشكلة على أجهزة هواوي".
نهاية مفتوحة
هواوي ليست خارج الحلبة بعد. لا يزال تهديد وزارة التجارة مظلمًا و صاعقًا بالنسبة لها. خاصةً بعد خلط الإدارة الأمريكية لقضايا هواوي الأمنية السابقة ونزاعها التجاري المستمر مع الصين.
إذا أعادت الإدارة الأمريكية شركة هواوي إلى قائمة الكيانات، فإن جميع أعمالها ستواجه عواقب وخيمة وفورية. لكن النهاية لا زالت غير معروفة حتى الآن، ولكنه قد يشمل فقدان إمكانية الوصول إلى المكونات من موردين مثل ARM والبرامج - بما في ذلك نظام التشغيل أندرويد من جوجل.
منذ اندلاع الأزمة، فازت شركة هواوي للاتصالات في مجال الاتصالات بعقود 5G مع شركات الاتصالات في بلدان أخرى. يُعتقد أن الشركة تعمل على بديل لنظام أندرويد يسمى Oak OS، وبدأت في مطالبة المطورين بنشر التطبيقات داخل Huawei AppGallery.
على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلًا؛ نظرًا لنفوذ هواوي الواسع داخل السوق الأمريكية، ليس في سوق الهواتف الذكية فحسب، بل في مجال تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وكذلك المصالح المشتركة مع الشركات الأمريكية، فضلا عن نفوذ الشركة الصينية، باعتبارها ثاني أكبر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية حول العالم، ناهيك عن عدم مقدرة جوجل وغيرها من الشركات المقاطعة لهواوي على تحمل تكاليف الخسائر المهولة التي ستواجهها.