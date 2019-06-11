رياضة

محمد صلاح يواصل الاستجمام بصيد السمك

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
واستبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه غينيا يوم 16 يونيو الجاري. ويفضل جهاز المنتخب منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز خاصة
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محمد-صلاح.

شركة عالمية تهدي صلاح موبايل مطلي بالذهب عيار 24 (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتف آى فون مطلي بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، معل نادي أتلتيتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثاينة، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
محمد صلاح

تاريخيًا.. أفضل لاعب إفريقي لا يتألق في الكان

تتسلط الأضواء على نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، عندما يشارك رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضهنا مصر هذا الصيف، باعتباره اللاعب الأفضل في القارة الإفريقية في آخر عامين، ومتابعة ماذا سيقدم في البطولة، خاصة أنه منذ ظهور جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف للمرة الأولى في عام 1992، لم يتوج بلقب الكان الإفريقي سوى اثنين فقط من اللاعبين مباشرة عقب تتويجهم بالجائزة، وهم يايا توريه مع كوت ديفوار عام 2015 ودخل حينها في فريق البطولة، ورشيدي ياكيني مع نيجيريا في عام 1994 وتوج هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف وتواجد في فريق البطولة أيضًا.
محمد-صلاح‎

كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
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محمد-صلاح‎

كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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الجونة تجمع بين عماد متعب ومحمد صلاح (صورة)

نشر عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة تجمعه بالدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال العطلة التي يقضيها الأخير في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام منتخب تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه منتخب غينيا يوم 16 يونيو الجاري.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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