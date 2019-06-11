رياضة

دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
أنخيل دي ماريا
أنخيل دي ماريا
لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".
وأضاف دي ماريا: "إذا كنت انضممت إلى برشلونة في السابق، فكان سيحدث ذلك من أجل اللعب إلى جواره ومتابعته يوميا، فعندما تكون الكرة بحوذته، فأنا لست أكثر من مشاهد له". وبعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، لم يستبعد النجم الأرجنتيني إمكانية انضمامه إلى العملاق الكتالوني مستقبلًا قائلًا: "انتهت علاقتي
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محمد صلاح يواصل الاستعراض بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
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انخفاض قيمة نيمار بقرابة 100 مليون يورو

يتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول اسمه لما يقوم به داخل أرض الملعب، حيث عانى النجم البرازيلي في الآونة الأخيرة من الكثير من الصراعات مع زملائه في باريس سان جيرمان، كما يعاني من الكثير من المشكلات البدنية والأزمات الشخصية، آخرها اتهامه في قضية اغتصاب، وأتت إصابته الأخيرة في الكاحل لتحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا هذا الشهر، ما دفع الكثير من الرعاة لإعادة التفكير في مركز النجم البرازيلي. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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ميسي يتحدث عن عار الأنفيلد واستمرار فالفيردي

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توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية

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تنفيذ شرط بيريز = تحرك ريال مدريد لضم نيمار

وضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار الميرنجي منذ مدة طويلة، لا سيما أن البرازيلي لم يغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام، وأورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس الريال لن يدخل في مفاوضات مع سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.
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