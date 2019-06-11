دي ماريا: لا يستبعد الانتقال إلى برشلونة من أجل ميسي

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

أنخيل دي ماريا

لا يعد أنخيل دي ماريا صديقًا مقربًا وزميلًا في المنتخب الأرجنتيني للنجم ليونيل ميسي وحسب، بل من أشد المعجبين بقدراته الكروية أيضًا، ويكن دي ماريا احترامًا كبيرًا لميسي، لدرجة أنه يرحب بنسيان لعبه في صفوف ريال مدريد سابقًا والانضمام إلى برشلونة من أجله، وقال دي ماريا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب كثيرًا اللعب إلى جوار ميسي، وأحب مشاهدته في التدريبات أيضًا، فعندما ترى ما يقوم به، تدرك أنه فريد من نوعه ومن المستحيل تفسيره، سبق وأن أتيحت لي فرصة الانضمام إلى برشلونة، ولكن لم يحدث ذلك".

وأضاف دي ماريا: "إذا كنت انضممت إلى برشلونة في السابق، فكان سيحدث ذلك من أجل اللعب إلى جواره ومتابعته يوميا، فعندما تكون الكرة بحوذته، فأنا لست أكثر من مشاهد له". وبعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، لم يستبعد النجم الأرجنتيني إمكانية انضمامه إلى العملاق الكتالوني مستقبلًا قائلًا: "انتهت علاقتي