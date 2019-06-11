المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

سجن - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بقيام كل من: «أصيل.م.خ» ووالده «محمد» ونجل شقيقه «محمد.م.س» مقيمين بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا