جريمة

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بقيام كل من: «أصيل.م.خ» ووالده «محمد» ونجل شقيقه «محمد.م.س» مقيمين بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا
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كرش (2)

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب «ريجيم» زوجها

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
ماريجوانا (3)

تراب وبذور.. إحباط تهريب مستلزمات لزراعة الماريجوانا

لعب الشيطان برأسه، وأوهمه بقدرته على تهريب ماريجوانا وهيروين داخل جيوب سحرية بحقيبته، وإدخالها إلى مصر عن طريق مطار القاهرة، حيث أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء محاولة تهريب كمية مخدرات متنوعة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من هولندا فجر اليوم، حيث اشتبه رجال الجمارك في راكب مصري في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "مصر للطيران" القادمة من أمستردام، وبتشكيل لجنة تم فحص الحقائب الخاصة به، ليكتشف رجال الجمارك مفاجأة، حيث أخفى الراكب مخدرات داخل إحدى الحقائب.
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اعدام

إعدام 4 وسجن 3 قتلوا جارهم لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي، اليوم الخميس، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة فلاحين وطالب، فيما عاقبت ثلاثة آخرين، بينهم ميكانيكي، بالسجن المؤبد للميكانيكي، والسجن سبع سنوات للاثنين الآخرين؛ على خلفية اتهامهم جميعًا باعتراض طريق مزارع "جارهم" بغرض سرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، إلا أن الأخير حاول مقاومتهم فأطلقوا عليه النيران وأردوه قتيلًا.
حبس-كلابشات

سنة مع الشغل لـ«فراش» سرق كتب الإعدادية في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل خدمات «فراش» بمدرسة «الألفي» الإعدادية بنين ببندر مدينة منيا القمح، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 53800 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بالاستيلاء على كُتب مدرسية من مخزن المدرسة والتصرف فيها، وذلك حال قيامه بتولي نوبة الحراسة قُبيل موعد الامتحانات، فيما قُدرت قيمة المسروقات بنحو اثنين وثمانين ألف جنيه.
جثة

تشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع بسبب جاره

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة عامل، ألقى بنفسه من الطابق السابع من شقة سكنية فى منطقة الوراق، ومات فى الحال، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران فى شقة جاره، ثم إلقاء نفسه من الطابق السابع، كما تبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة، فضلا عن حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.
فلوس (1)

غفلوني.. سرقة 15 ألف جنيه من «فيزا» سيدة بالزقازيق

تقدمت ربة منزل تُدعى «سعدية» في نهاية العقد الخامس من عمرها، ببلاغ تتهم فيه مجهولين بسرقة بطاقة الصرف الآلي «الفيزا كارد» الخاصة بها؛ بعدما غافلوها أثناء صرفها لمعاشها الشهري من إحدى ماكينات الصرف بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث تمكن أحدهم من معرفة الرقم السري بعدما ظلَّ واقفًا بجوارها، وتبع ذلك بخطف البطاقة وصرف خمسة عشر ألف جنيه من رصيدها، وأخطرت نيابة أول الزقازيق العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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