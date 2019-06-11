جريمة

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
حادث تصادم
حادث تصادم
تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن ببلاغ من الرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة حوش عيسى بحادث التصادم. وأسفر الحادث عن مصرع "نورا عبيد يوسف، فرحة محمود شحاتة، نورهان إبراهيم محمد، يسرية عبد الرحمن، إيمان عوض، رحمة رجب، رحمة
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كرش (2)

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب «ريجيم» زوجها

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
سجن (2)

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال في عام

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى، برعاية محمود توفيق وزير الداخلية.. شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم العملية فى إطار القانون.
ماريجوانا (3)

تراب وبذور.. إحباط تهريب مستلزمات لزراعة الماريجوانا

لعب الشيطان برأسه، وأوهمه بقدرته على تهريب ماريجوانا وهيروين داخل جيوب سحرية بحقيبته، وإدخالها إلى مصر عن طريق مطار القاهرة، حيث أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء محاولة تهريب كمية مخدرات متنوعة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من هولندا فجر اليوم، حيث اشتبه رجال الجمارك في راكب مصري في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "مصر للطيران" القادمة من أمستردام، وبتشكيل لجنة تم فحص الحقائب الخاصة به، ليكتشف رجال الجمارك مفاجأة، حيث أخفى الراكب مخدرات داخل إحدى الحقائب.
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8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
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إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
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انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
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