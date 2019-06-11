ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

حادث تصادم

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن ببلاغ من الرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة حوش عيسى بحادث التصادم. وأسفر الحادث عن مصرع "نورا عبيد يوسف، فرحة محمود شحاتة، نورهان إبراهيم محمد، يسرية عبد الرحمن، إيمان عوض، رحمة رجب، رحمة

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن ببلاغ من الرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة حوش عيسى بحادث التصادم.



وأسفر الحادث عن مصرع "نورا عبيد يوسف، فرحة محمود شحاتة، نورهان إبراهيم محمد، يسرية عبد الرحمن، إيمان عوض، رحمة رجب، رحمة محمد".



كما أسفر عن إصابة: "فادية مدحت رياض، ياسمين خميس عبد الرحمن، مايسة محمد عبد الوكيل، منة ربيع عبد المنعم، نيفين شعبان أبو زيد، فاطمة نصر محمود، شيريهان عبد القوي غالي، نيرمين مصطفى عبد الوكيل، مادلين مصطفى عبد الوكيل، أميرة محمد عبد الوكيل، رحاب محمود شحاتة، أسماء ناجح عبد الصمد، شيماء ناجح عبد الصمد، رانيا ربيع، كريمة الشافعي راغب".



