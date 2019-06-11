«تخين وبكرش».. أغرب دعوى خلع بمحكمة الأسرة

الأم تبكي وهى تشير إلى معاناة طفلها الذى تجاوز بالكاد الثالثة من العمر وهو ممنوع من طعام كثير وصحته فى خطر إذ أصابه السكر وضعف فى القلب بسبب السمنة ونهم والده

تحرير:سماح عوض الله ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.

تؤكد الزوجة أن سلوكيات زوجها الغذائية لم تكن لتضايقها لولا مرض ابنها، لكن سيطرة المشكلات الصحية على الطفل إلى درجة تهدد القلب، بسبب سلوكيات والده الغذائية، وعدم تقدير الأب لحالة ابنه ومراعاة وضعه الصحي مقابل نهمه فى تناول الطعام السريع والمشروبات الغذائية، جعلها تفكر جديا فى التتخلص من حياتها الزوجية،

تؤكد الزوجة أن سلوكيات زوجها الغذائية لم تكن لتضايقها لولا مرض ابنها، لكن سيطرة المشكلات الصحية على الطفل إلى درجة تهدد القلب، بسبب سلوكيات والده الغذائية، وعدم تقدير الأب لحالة ابنه ومراعاة وضعه الصحي مقابل نهمه فى تناول الطعام السريع والمشروبات الغذائية، جعلها تفكر جديا فى التتخلص من حياتها الزوجية، واللجوء إلى محكمة الأسرة لإنهاء الزيجة رغمًا عن أنف زوجها.





وتبكي الأم وهى تشير إلى معاناة طفل تجاوز بالكاد الثالثة من العمر، وهو ممنوع من طعام كثير، وصحته فى خطر بسبب السمنة ونهم والده، وتقول: "تفهمت أن زوجي تخين وبكرش.. لكن مش قادرة أستوعب إزاي قابل يخلي ابنه نسخة منه بهذا التشوه بجانب المرض الذى يسيطر على الصغير دون والده.. بت أشعر أنه يكره طفله ويرغب فى قتله كلما أمسك أمامه بطبق حلوى وزجاجة مياه غازية".

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وتتابع صاحبة الدعوى حديثها بأن الإنسان يمكن أن يحرم نفسه من كل شيء من أجل ضناه، لكن زوجها كسر كل القواعد والثوابت بسبب "طفاسته" -على حد قولها- إذ إنه لا يعبأ بصحة نجله، ويهدر جهودها المضنية لتوفير غذاء صحي لنجلهما، من أجل الحفاظ على حياته وصحته، فزوجها لم يكتف برفضه الوجبات التى تحضرها لنجلها بناء على تعليمات الطبيب، وتتناولها هى معه لتشجيعه، بل يصر على الجلوس معهما على نفس المائدة لكن بوجبات الطعام السريع التى يشتريها جاهزة من محلات مشهورة.



تشير الزوجة إلى حرصها على جودة طعم أغذية طفلها، وترتيبها بشكل جيد، لكن الطفل الصغير لا يدرك خطورة الأمر، وينظر إلى طعام والده من مقرمشات ومعجنات وطعام جاهز وحلوى، ويرفض الوجبات التى تقدم له، وإذا حاولت تقديم الوجبات له فى غير وجود والده، يرفضها انتظارًا لقدوم والده وما يحمله من مشتريات، والأب للأسف يسير مع الصغير على مبدأ أن القليل لا يضر، فى حين أنه يعجز عن رفض تقديم المزيد من الأكل الجاهز للصغير الذى لا يشبع من تذوق قطعة أو اثنتين مما يقدمه له والده فيطلب المزيد، علاوة على فقدان الشهية لتناول أى أطعمة أخرى.

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فى آخر نوبة مرض ضربت الصغير، فرض أهل الزوجين على زوجها الالتزام بحمية غذائية، ونهروه عما يعانيه نجله، لكن الزوج النهم للطعام لا يلتزم بالنظام الغذائي الذى وضعه الطبيب له ولنجله، إذ لا تمر دقائق من تناول وجبة الطعام إلا ويشعر بالجوع، وحينما تقدم له زوجته فواكه وخضراوات ليشعر بالشبع، سرعان ما يتركها ويتصل بالمطاعم لطلب الطعام السريع، وهو ما جعل الزوجة تضيق بزوجها الأكول وتفضل الخلع.

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية حافظ على حقوق المرأة، وتتضمن مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود)، نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرا وبدون حد أقصى)، نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية)، إلا أن هذه الحقوق تسقط عن المرأة إذا طلبت الخلع، وتم الحكم لها به، بينما حفظ القانون حقها فى قائمة المنقولات كحق ثابت لها في جميع الأحوال والظروف.