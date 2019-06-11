جريمة

«تخين وبكرش».. أغرب دعوى خلع بمحكمة الأسرة

الأم تبكي وهى تشير إلى معاناة طفلها الذى تجاوز بالكاد الثالثة من العمر وهو ممنوع من طعام كثير وصحته فى خطر إذ أصابه السكر وضعف فى القلب بسبب السمنة ونهم والده
تحرير:سماح عوض الله ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
سمنة الزوج - أرشيفية
سمنة الزوج - أرشيفية
أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
تؤكد الزوجة أن سلوكيات زوجها الغذائية لم تكن لتضايقها لولا مرض ابنها، لكن سيطرة المشكلات الصحية على الطفل إلى درجة تهدد القلب، بسبب سلوكيات والده الغذائية، وعدم تقدير الأب لحالة ابنه ومراعاة وضعه الصحي مقابل نهمه فى تناول الطعام السريع والمشروبات الغذائية، جعلها تفكر جديا فى التتخلص من حياتها الزوجية،
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الريال-والدولار

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
سيارة -اسعاف

إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
رحلات-اليوم-الواحد-تنعش-الإقبال-على-شواطئ-الإسكندرية (1)

حكم هام من مجلس الدولة حول «شواطئ الإسكندرية»

رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل طلب مصلحة الضرائب بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التى تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة، وقضت بعدم خضوع شواطيء المحافظة لضريبة القيمة المضافة بالتأجير.
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رسم أظافر

زوج يقيم دعوى نشوز لهوس زوجته بالرسم على الأظافر

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وعدم التزامها بشرع الله حيال حياتها الزوجية، وذلك بالتزامها منزل الزوجية ومراعاة أسرتها وأطفالهما، وذلك كله نظير هوسها بالرسم على الأظافر، إلى الحد الذى حول مسكن الزوجية إلى صالون تجميل تقصده جاراتها، لترسم لهن أظافرهن دون مقابل، فى حين تترك أبناءها الثلاثة دون رعاية أو إعداد طعام، أو حتى الاهتمام بالأساسيات فى احتياجات المنزل من نظافة وترتيب، وحين اعترض الزوج هجرت أطفالها ومسكن الزوجية.
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ربة منزل تخلع زوجها.. لرفضه الاستيقاظ لصلاة العيد

الآن مر قرابة العام على نشوب خلافاتهما الزوجية، وقبل 4 أشهر أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها، مازالت متداولة فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، لخشيتها ألا تقيم حدود الله، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة مع زوجها، وأنه لا يعرف معنى المناسبات السعيدة، سواء المناسبات الخاصة كعيد ميلادها وعيد زواجهما، أو الأعياد عمومًا، إذ يعتبر الأخيرة أيام إجازات اعتيادية، يقضيها فى النوم والراحة فى المنزل، دون الخروج للتنزه وزيارة الأقارب أو حتى لصلاة العيد، وهو ما بات يصيبها بالاكتئاب ودفعها لإنهاء زيجتها.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.
ندم

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
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