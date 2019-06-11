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صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
صبا مبارك
صبا مبارك
شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.
وقالت صبا مبارك خلال الفيديو: "هذا التحدي المراد منه إننا نحس بالمسافات اللي اللاجئين بيقطعوها على أقدامهم في السفر ما بين بلدانهم وبلدان اللجوء". صبا مبارك تكرس جهدا كبيرا لخدمة قضايا اللاجئين، وتشارك في الكثير من الحملات، ومنها حملة "نحن هنا" التي تهدف لدعم المرأة في المجتمع العربي في ظل النزاعات
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مها أبو عوف تكشف التطورات الصحية لشقيقها: بدأ يتحسن

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف، الذى كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لكن حالته بدأت فى التحسن بعض الشيء. وقال أديب، خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، إنه يستمتع كثيرًا بتمثيل وأداء عزت أبو عوف، مضيفًا: «عزت لما تشتغل معاه تحس إنك شغال مع شخص برنس مثقف وعنده لغة وشيك، فهو لا يتذمَّر ولا يغضب، ودائمًا يحضر قبل مواعيده ولقاءاته بساعات»، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لعزت أبو عوف.
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دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
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فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.
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سوريون نوروا مصر| هذه الرواية فازت بجائزة نجيب محفوظ

بعدما بلغت الأزمة السورية ذروتها وباتت الفصائل المتصارعة تضرب بقوة كل الأخضر قبل اليابس، دون حلول سياسية تذكر، وفي خضم تلك الأحداث لم يكن أمام المواطن السوري سوى أن يجمع ما تبقى من عائلته ليهاجروا منها، بعضهم هرب من موت إلى موت ومن فقر إلى فقر ومن منازل محطمة إلى مخيمات، ومنهم من أتى إلى مصر واعتبرها وطنًا له، أصبحت لهم استثماراتهم الخاصة بل وهناك أحياء وشوارع أطلق عليها أسماء سورية، مما يؤكد على التلاحم والانخراط القائم على المحبة بين شعبي البلدين.
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تصريحات صناع «ولد الغلابة» ردا على سرقة Breaking Bad

استضاف الإعلامي عمرو أديب أبطال مسلسل «ولد الغلابة»، فى برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتحدث كل من أحمد السقا، ومي عمر وكريم عفيفي، والمخرج محمد سامي عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، كما أبدوا رأيهم فى الجدل المثار حول اتهامهم بسرقة العمل من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز تصريحاتهم.
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ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.
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مي عمر تعلق على توقعات الحلقة الأخيرة من ولد الغلابة

يبدو أن نهاية مسلسل «ولد الغلابة» بطولة النجم أحمد السقا، تشغل الكثير من المشاهدين الذين أخذوا يتوقعون النهاية وبعضهم سرح بخياله وكتب توقعات غير منطقية، لاقت إعجاب الفنانة مى عمر، التى أعادت نشرها على حسابها بموقع «تويتر»، حيث يتوقع أحد متابعي المسلسل أن تشهد الحلقة الأخيرة من «ولد الغلابة» استيقاظ (عيسى) يجسده أحمد السقا، من النوم، على تليفون من (فرح)، وهى تخبره أن (عزت) يجسده هادي الجيار، قد كشفهما، وتطلب منه أن لا يذهب إلى (ضاحى) يجسده محمد ممدوح، لأنه سيقتله، وعلقت «مى» على المنشور، قائلة: «خيال علمي».
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