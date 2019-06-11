صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

صبا مبارك

شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.

وقالت صبا مبارك خلال الفيديو: "هذا التحدي المراد منه إننا نحس بالمسافات اللي اللاجئين بيقطعوها على أقدامهم في السفر ما بين بلدانهم وبلدان اللجوء". صبا مبارك تكرس جهدا كبيرا لخدمة قضايا اللاجئين، وتشارك في الكثير من الحملات، ومنها حملة "نحن هنا" التي تهدف لدعم المرأة في المجتمع العربي في ظل النزاعات