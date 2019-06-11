بعد التخفيضات.. أرخص 7 سيارات SUV في مصر

حيرة شديدة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أرخص 7 سيارات كروس أوفر في مصر

تحرير:كريم ربيع ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

رينو سانديرو ستيب واي

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص 7 سيارات خدمية رياضية، لا تزيد أسعارها على 300 ألف جنيه، من حيث الأسعار وإمكانيات كل سيارة منها على حدة، من بينها «جاك S2، شيري Tiggo 3، إم جي ZS، جاك S3، شانجان CS 35، إم جي ZS، فاو X40، زوتي إس آر 7، فورد إيكو سبورت، وغيرها».

1- جاك S2 سيارة صينية كروس أوفر رياضية تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 113 حصانا ميكانيكيا، مع ناقل أتوماتيكي ونظام دفع أمامي، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 12.8 ثانية -وقت طويل نسبيا-وتبلغ السرعة القصوى 175 كيلومترا في الساعة، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 226 ألف