بعد التخفيضات.. أرخص 7 سيارات SUV في مصر

حيرة شديدة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أرخص 7 سيارات كروس أوفر في مصر
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص 7 سيارات خدمية رياضية، لا تزيد أسعارها على 300 ألف جنيه، من حيث الأسعار وإمكانيات كل سيارة منها على حدة، من بينها «جاك S2، شيري Tiggo 3، إم جي ZS، جاك S3، شانجان CS 35، إم جي ZS، فاو X40، زوتي إس آر 7، فورد إيكو سبورت، وغيرها».
1- جاك S2
سيارة صينية كروس أوفر رياضية تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 113 حصانا ميكانيكيا، مع ناقل أتوماتيكي ونظام دفع أمامي، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 12.8 ثانية -وقت طويل نسبيا-وتبلغ السرعة القصوى 175 كيلومترا في الساعة، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 226 ألف
1- جاك S2
سيارة صينية كروس أوفر رياضية تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 113 حصانا ميكانيكيا، مع ناقل أتوماتيكي ونظام دفع أمامي، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 12.8 ثانية -وقت طويل نسبيا-وتبلغ السرعة القصوى 175 كيلومترا في الساعة، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 226 ألف جنيه للفئة الأولى، و239 ألف جنيه للفئة الثانية.
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2- إم جي ZS
طرحت الشركة «الإنجليزية- الصينية» الخدمية الرياضية كروس أوفر تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك سعته 1500 سي سي، بقوة 123 حصانا ميكانيكيا، وتتميز السيارة بتوفيرها في الوقود حيث تستهلك 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ويتسع خزان وقودها إلي 48 لترا، وتتمكن السيارة من بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر/س.
وتتوفر بثلاث فئات بسعر يبدأ من 269.990 جنيها، وحتى 309.990 جنيها.
3- جاك S3
سيارة كروس أوفر خدمية رياضية أخرى تطرحها الشركة الصينية في مصر، وهي جاك S3، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، قادر على إنتاج 113 حصانا ميكانيكيا، يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي ونظام دفع أمامي، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، وتتوفر بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 249 ألف جنيه للأولى، و260 ألف جنيه للثانية، و279 ألف جنيه للثالثة.
4- رينو سانديرو ستيب واي
من السيارات التي حققت نجاحا في مصر، تعتبر أفضل ما في الهاتشباك بملامح الـ SUV، وقدمت رينو في وقت سابق موديلات سانديرو ستب واي المجمعة بالمغرب للسوق المصرية وهي النسخة الكروس أوفر من موديلات سانديرو، وتجمع بين مزايا السيارات الهاتشباك والسيارات الـSUV وبالتالي تعتبر سيارة بحجم مدمج يمكن أن تعمل بشكل أفضل في الطرق المصرية العالية الزحام كما أن ارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 17 سم يجعلها قادرة على التعامل مع المطبات الكبيرة.
وتتمتع ستيب واي بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر مكون من 16 صباب، ينتج قوة 110 حصانا ميكانيكيا، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 7.6 لتر لكل 100 كيلو متر، مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات. ويتم طرحها في السوق المصرية بسعر 256 ألف جنيه.
5- فاو X40
هي سيارة خدمية رياضية كروس أوفر تحت مدمجة الحجم، صينية المنشأ، تعتمد على محرك 1600 سي سي، يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، قادر على إنتاج 114 حصانا ميكانيكيا، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 275 ألف جنيه للأولى، و285 للثانية.
6- إمجراند X7
سيارة صينية كروس أوفر رياضية مدمجة الحجم، تعتمد على محرك سعته 1300 سي سي، ينتج قوة 107 حصان ميكانيكي فقط، أقصى سرعة 185 كيلومترا في الساعة، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال التسارع 10.5 ثانية، وتتوفر بفئة واحدة بسعر 299.900 جنيه.
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7- زوتي إس آر 7
سيارة كروس أوفر رياضية خدمية، تعتمد على محرك بسعة 1500 سي سي تربو، قادر على إنتاج 156 حصانا ميكانيكيا، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 275 ألف جنيه للفئة الأولى، و299.990 للثانية.