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بعد التخفيضات.. أرخص 7 سيارات SUV في مصر

حيرة شديدة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أرخص 7 سيارات كروس أوفر في مصر
تحرير:كريم ربيع ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
رينو سانديرو ستيب واي
رينو سانديرو ستيب واي
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص 7 سيارات خدمية رياضية، لا تزيد أسعارها على 300 ألف جنيه، من حيث الأسعار وإمكانيات كل سيارة منها على حدة، من بينها «جاك S2، شيري Tiggo 3، إم جي ZS، جاك S3، شانجان CS 35، إم جي ZS، فاو X40، زوتي إس آر 7، فورد إيكو سبورت، وغيرها».
1- جاك S2 سيارة صينية كروس أوفر رياضية تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 113 حصانا ميكانيكيا، مع ناقل أتوماتيكي ونظام دفع أمامي، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 12.8 ثانية -وقت طويل نسبيا-وتبلغ السرعة القصوى 175 كيلومترا في الساعة، وتتوفر بفئتين بسعر يبدأ من 226 ألف
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فولكس فاجن جولف GTI

تقنيات عرفها الجمهور في سيارات السباقات الرياضية

تراهن دومًا الشركات العالمية على تقنيات الأداء الفريدة، والتي كانت على مدى سنوات طويلة واحدة من أهم العوامل الجاذبة للجمهور بشكل رئيس، إلا أن تلك التقنيات والإمكانات كانت في الأصل حكرًا على سيارات السباقات قبل الانتشار في الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من التكلفة العالية لوضع تلك التقنيات المتطورة من حيث الأداء في السيارات العادية بالأسواق العالمية، فإن الشركات المختلفة لا تزال تراهن على نقل تكنولوجيا أداء الموديلات المتخصصة في السباقات بالسيارات الرياضية العادية، وحتى الإصدارات التقليدية للجمهور.
هوندا سيفيك SI

رغم إمكانياتها.. سيارات رياضية «على قد الإيد»

ترتبط السيارات الرياضية دومًا بالقدرات الفائقة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع أن ارتفاع أسعارها هو السمة الرئيسية التي قد تصاحب تداولها في الأسواق، إلا أن بعض الموديلات التي تنتمي لتلك الفئة استطاعت أن تتمتع بإمكانيات كبيرة دون أن تمثل أعباء مادية على المستخدم. وتمكنت العديد من السيارات الرياضية بفضل أسعارها المعقولة قياسًا بغيرها من الإصدارات أن تخلق لنفسها شعبية كبيرة على مستوى المستخدمين في الأسواق العالمية، الأمر الذي منحها القدرة على الوصول إلى فئات أكبر من جمهور السيارات بمختلف أنواعه وقدراته المادية.
فيراري F40

لعشاق السرعة.. أقوى السيارات الإيطالية في العالم

لا شك أن السيارات الإيطالية تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني، حيث تحرص الشركات المعنية بتلك الصناعة هناك على إنتاج موديلات تتمتع بالسرعة الكبيرة والقدرات الفنية التي يمكنها أن تجعل هذه السيارات تنافس على لقب أفضل موديل على مستوى العالم. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت الشركات الإيطالية أن تقدم نماذج مختلفة على مستوى القوة الحصانية وأقصى سرعة ممكنة للسيارات، وهو الأمر الذي منحها قدرات كبيرة على المستوى العالمي، مما ساعدها في التنافس على لقب أفضل السيارات دوليا.
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شهر «بؤونة» مش بس تخزين للمونة.. مصر تستعد للحر

قديما اعتمد أجدادنا قدماء المصريين على الشهور القبطية، لتحديد الشهور الحارة والأخرى الباردة، وأيضا ارتبط الأمر بالزراعة والحصاد، ويتناقل أهالينا في محافظات الصعيد والريف أمثال عن هذه الشهور، فيقولون عن بؤونة الذي بدأ اليوم السبت، ويستمر حتى يوم 7 يوليو المقبل، «بؤونة نقل وتخزين المونة»، وذلك لأنه شهر تخزين الحبوب والمحصول، إلا أنه أيضا يطلق على «بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة»، ليكون ضيفا ثقيلا على مصر، وكأنه يدعم الارتفاع العالمي في درجة الحرارة، وظاهرة الاحتباس الحراري.
نيسان-قشقاي-2019

بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
نيسان باترول

السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟
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