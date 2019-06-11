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زوجة لينين الرملي تكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
لينين الرملي
لينين الرملي
كشفت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي لينين الرملي، تفاصيل حالته الصحية في الفترة الماضية، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية من قبل. وأوضحت المعدول، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أن زوجها المؤلف الكبير، مريض منذ عامين، لكن الأسرة لم تعلن عن ذلك بإرادتها، وهو مصاب بتصلب الشرايين، وجلطات في المخ، إلى جانب تراجع كبير في الوعي.
وقالت فاطمة المعدول إن لينين الرملي مرض وبدأ وعيه يتراجع بعد أن قام بكل ما يتمناه في الحياة، فأخرج وأنتج للمسرح، ولم يكن فقط كاتبا له، وهو أول مؤلف في تاريخ مصر يكسب الملايين من المسرح، وخسرها أيضا بسبب المسرح، ومنذ انتهت الشراكة بينه وبين زميله وصديقه، الفنان محمد صبحي، وهو يعمل على تجاربه المسرحية،
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