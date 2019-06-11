كيبا: أتفهم حزن دي خيا من مشاركتي أساسيا

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

كيبا

شارك حارس تشيلسي كيبا للمباراة الثانية على التوالي مع المنتخب الإسباني، أمس في الفوز على السويد بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، ويأتي ذلك بعدما قدم مستوى مميزا في موسمه الأول مع تشيلسي في الموسم المنقضي، في الوقت الذي انخفض فيه مستوى حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بشدة مع نهاية الموسم، الأمر الذي كلفه مركزه في التشكيل الأساسي للروخا، وقال كيبا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأواصل العمل الذي أقدمه في الوقت الحالي، حيث سأقدم أفضل ما لدي على صعيد الأندية، كي أحافظ على ثقة مدرب المنتخب الوطني".

وأضاف كيبا: "أي حارس سيتواجد في المنتخب سيقدم مستوى مميز، بالطبع أتفهم جيدًا حزن دي خيا، فكلنا يتدرب بقوة للمشاركة في المباريات، ولكن في النهاية يتخذ المدرب القرار الذي يجب علينا التفاعل معه بصورة جيدة. وخاض كيبا مباراته الرابعة الدولية أمس وسط انتقادات بشأن مشاركته أساسيًا مع إسبانيا، وعن ذلك قال: