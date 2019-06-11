رياضة

كيبا: أتفهم حزن دي خيا من مشاركتي أساسيا

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
كيبا
كيبا
شارك حارس تشيلسي كيبا للمباراة الثانية على التوالي مع المنتخب الإسباني، أمس في الفوز على السويد بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، ويأتي ذلك بعدما قدم مستوى مميزا في موسمه الأول مع تشيلسي في الموسم المنقضي، في الوقت الذي انخفض فيه مستوى حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بشدة مع نهاية الموسم، الأمر الذي كلفه مركزه في التشكيل الأساسي للروخا، وقال كيبا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأواصل العمل الذي أقدمه في الوقت الحالي، حيث سأقدم أفضل ما لدي على صعيد الأندية، كي أحافظ على ثقة مدرب المنتخب الوطني".
وأضاف كيبا: "أي حارس سيتواجد في المنتخب سيقدم مستوى مميز، بالطبع أتفهم جيدًا حزن دي خيا، فكلنا يتدرب بقوة للمشاركة في المباريات، ولكن في النهاية يتخذ المدرب القرار الذي يجب علينا التفاعل معه بصورة جيدة. وخاض كيبا مباراته الرابعة الدولية أمس وسط انتقادات بشأن مشاركته أساسيًا مع إسبانيا، وعن ذلك قال:
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محمد-صلاح.

شركة عالمية تهدي صلاح موبايل مطلي بالذهب عيار 24 (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتف آى فون مطلي بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، معل نادي أتلتيتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثاينة، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
محمد صلاح

تاريخيًا.. أفضل لاعب إفريقي لا يتألق في الكان

تتسلط الأضواء على نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، عندما يشارك رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضهنا مصر هذا الصيف، باعتباره اللاعب الأفضل في القارة الإفريقية في آخر عامين، ومتابعة ماذا سيقدم في البطولة، خاصة أنه منذ ظهور جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف للمرة الأولى في عام 1992، لم يتوج بلقب الكان الإفريقي سوى اثنين فقط من اللاعبين مباشرة عقب تتويجهم بالجائزة، وهم يايا توريه مع كوت ديفوار عام 2015 ودخل حينها في فريق البطولة، ورشيدي ياكيني مع نيجيريا في عام 1994 وتوج هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف وتواجد في فريق البطولة أيضًا.
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كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
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إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات يورو 2020

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ستكون إسبانيا أبرز المنتخبات التي ستظهر اليوم، عندما تستقبل السويد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 8:45 مساء، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، عن جوائز العام الفردية للفريق الأول لكرة القدم عن موسم (2018-2019)، وتوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول، بجائزة أفضل هدف في الموسم، بهدفه الخرافي الذي سجله في مرمى الإسباني كيبا حارس تشيلسي، في أبريل الماضي، وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن هدف الفرعون المصري حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 56.7%، متفوقًا على هدفي ساديو ماني في بايرن ميونخ الذي حصل على 14.1% من إجمالي التصويت، وهدف دانييل ستوريدج في شباك تشيلسي بنسبة 11.8%.
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تشيك يستعد للعودة إلى تشيلسي من جديد هذا الصيف

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى عودة الحارس التشيكي بيتر تشيك، إلى صفوف نادي تشيلسي من جديد، الصيف المقبل، ولكن في منصب المدير الرياضي، وأعلن الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الأربعاء المقبل في أذربيجان، وتحديدا في نهائي الدوري الأوروبي رفقة فريقه أرسنال أمام فريقه المستقبلي تشيلسي، ولا يوجد في تشيلسي مدير تقني منذ استقالة مايكل إيمينالو في شهر نوفمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين تولت مارينا جرانوفسكايا معظم مهام إيمينالو.
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رسميا.. نجم أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميا، استبعاد النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، من قائمة الجانرز لمواجهة نظيره تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب باكو الأوليمبى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وجاء سبب غياب اللاعب عن السفر مع بعثة آرسنال لمواجهة تشلسي في أذربيجان لأسباب أمنية، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.
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