كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

محمد صلاح

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.

وأجرى محمد صلاح، اتصالًا بخافيير أجيري، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي