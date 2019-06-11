رياضة

كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
وأجرى محمد صلاح، اتصالًا بخافيير أجيري، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي
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شركة عالمية تهدي صلاح موبايل مطلي بالذهب عيار 24 (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتف آى فون مطلي بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، معل نادي أتلتيتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثاينة، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
محمد صلاح

تاريخيًا.. أفضل لاعب إفريقي لا يتألق في الكان

تتسلط الأضواء على نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، عندما يشارك رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضهنا مصر هذا الصيف، باعتباره اللاعب الأفضل في القارة الإفريقية في آخر عامين، ومتابعة ماذا سيقدم في البطولة، خاصة أنه منذ ظهور جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف للمرة الأولى في عام 1992، لم يتوج بلقب الكان الإفريقي سوى اثنين فقط من اللاعبين مباشرة عقب تتويجهم بالجائزة، وهم يايا توريه مع كوت ديفوار عام 2015 ودخل حينها في فريق البطولة، ورشيدي ياكيني مع نيجيريا في عام 1994 وتوج هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف وتواجد في فريق البطولة أيضًا.
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كيبا: أتفهم حزن دي خيا من مشاركتي أساسيا

شارك حارس تشيلسي كيبا للمباراة الثانية على التوالي مع المنتخب الإسباني، أمس في الفوز على السويد بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، ويأتي ذلك بعدما قدم مستوى مميزا في موسمه الأول مع تشيلسي في الموسم المنقضي، في الوقت الذي انخفض فيه مستوى حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بشدة مع نهاية الموسم، الأمر الذي كلفه مركزه في التشكيل الأساسي للروخا، وقال كيبا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأواصل العمل الذي أقدمه في الوقت الحالي، حيث سأقدم أفضل ما لدي على صعيد الأندية، كي أحافظ على ثقة مدرب المنتخب الوطني".
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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استبعاد محمد صلاح والنني من ودية تنزانيا

استبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، من المشاركة فى ودية تنزانيا المقررة يوم 13 يونيو الجاري، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن أجيري فضل استبعاد الثنائي نظرًا لتأجيل انضمامهما لمعسكر الفراعنة، إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما طلب الثنائي فترة راحة طويلة قبل الانضمام للمنتخب عقب عودتهما من المشاركة مع فريقيهما بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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