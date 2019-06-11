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طلبة الكويت يتصدرون قائمة الوافدين في مصر

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
أعلنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين في مصر بنسبة 18.3% من إجمالي عدد الطلبة الوافدين، مؤكدة على أن علاقات أخوية تتصف بالقوة والمتانة تربط الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، وينعكس ذلك في علاقة التبادل الثقافي بمختلف التخصصات العلمية، والتي هناك رغبة في الارتقاء بها بين البلدين إلى مستوى أرقى، عبر خارطة طريق مع وزارة التعليم العالي الكويتية والتنسيق مع رئيس المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري، لحل مشكلات الطلاب.
وذكرت كمال أن الجامعات المصرية حريصة على تحقيق الجودة، من خلال ضم كليات فريدة وبرامج متميزة لمختلف التخصصات العلمية الحديثة، موجهة دعوة إلى الكويت لزيارة جامعات مصر للإطلاع على التطوير الذي يحدث، جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة الاحتفال بتخريج 2000 طالب كويتي من الجامعات المصرية للعام الدراسي 2018 - 2019.من
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أصدرت وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، قائلة: "انتهى القطاع القنصلي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية، وذلك في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار".
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بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تتقشف لمكافحة عجز الكهرباء

بعد انخفاض مناسيب المياه عند السدود المولدة للطاقة، قررت إثيوبيا اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمكافحة عجز في إنتاج الكهرباء. وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي جيتاهون، أمس الجمعة، إن بلاده بدأت تطبيق نظام لخفض الاستهلاك المنزلي والصناعي. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن المستهلكين في المنازل سيواجهون انقطاعات في الكهرباء لبضع ساعات يوميا، بموجب برنامج الترشيد الذي سيستمر حتى يوليو، في حين سيتعين على شركات الأسمنت والصلب تقليل عدد ساعات العمل، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن الحكومة قدمت خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، عرضا أكدت خلاله استعدادها لمواجهة أي طارئ في المنطقة. جاء ذلك في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة الكويتي، عقب انتهاء جلسة النظر في طلب مناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت، والمقدم من النواب والحكومة، والذي نوقش في جلسة سرية. وأوضح الغانم أنه وفقا للشرح المفصل الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تبين مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة المقبلة.
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