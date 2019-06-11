طلبة الكويت يتصدرون قائمة الوافدين في مصر

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

أعلنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين في مصر بنسبة 18.3% من إجمالي عدد الطلبة الوافدين، مؤكدة على أن علاقات أخوية تتصف بالقوة والمتانة تربط الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، وينعكس ذلك في علاقة التبادل الثقافي بمختلف التخصصات العلمية، والتي هناك رغبة في الارتقاء بها بين البلدين إلى مستوى أرقى، عبر خارطة طريق مع وزارة التعليم العالي الكويتية والتنسيق مع رئيس المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري، لحل مشكلات الطلاب.

وذكرت كمال أن الجامعات المصرية حريصة على تحقيق الجودة، من خلال ضم كليات فريدة وبرامج متميزة لمختلف التخصصات العلمية الحديثة، موجهة دعوة إلى الكويت لزيارة جامعات مصر للإطلاع على التطوير الذي يحدث، جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة الاحتفال بتخريج 2000 طالب كويتي من الجامعات المصرية للعام الدراسي 2018 - 2019.من