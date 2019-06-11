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أبطال «لمس أكتاف»: سعداء بالنجاح وحاربنا المخدرات

مشاهد صعبة وكواليس كثيرة كانت وراء خروج مسلسل "لمس أكتاف" للجمهور، وكشف أبطال العمل هذه الأسرار للجمهور مع الإعلامي وائل الإبراشي فى برنامجه "كل يوم" عبر قناة ON E.
تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
لمس أكتاف
لمس أكتاف
استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الاثنين، أبطال مسلسل «لمس أكتاف» الذي نافس خلال الموسم الرمضاني، خلال برنامجه «كل يوم» عبر فضائية ON E، وتحدث كل من الفنان ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، وكيف تناولوا قضية تعاطي المخدرات، والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من مخدر الأستروكس، وهذه أبرز التصريحات:-
ياسر جلال عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لمس أكتاف"، وقال إنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل ليخرج بشكل مناسب ويحترم عقلية الجمهور، وتابع أنه قبل تصوير العمل كان يجري العديد من التدريبات الشاقة مع المصارع الأوليمبي كرم جابر، لمدة ساعة حتى ينجح في تطوير الأداء الرياضي،
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«الأميرة الغارقة».. هل موت أسمهان قضاء وقدر أو مدبر؟

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صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

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فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.
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حنان مطاوع: مش مستعجلة على البطولة المطلقة

مجددًا، أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تهتم كثيرًا بمسألة البطولة المطلقة، موضحة أن ما يعنيها هو طبيعة العمل، فهناك بعض الأعمال تتحمل أن يكون البطل واحدًا، وهناك نوع آخر يفرض البطولة الجماعية. وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، اليوم الإثنين، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لما جالى مسلسل لمس أكتاف، وأنه من بطولة الفنان ياسر جلال، ومتباع باسم ياسر جلال -ولي الشرف فى ذلك- انبهرت إن فيه حد بتقل الفنان فتحى عبدالوهاب فى المسلسل".
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ياسر جلال:فتحي عبدالوهاب وصل لمرحلة عجيبة من التمثيل

أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، والذي عرض في رمضان الماضي، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة المطلقة، فهو يحب مهنته ويحب الفن، ولا يفكر أبدًا في مساحة الدور الذي يقدمه. "جلال" أضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مشاهدة الأعمال الفنية فى حد ذاتها "متعة"، موضحًا أنه كان يستمتع عندما يرى مشاهد الفنانة حنان مطاوع والفنان فتحى عبدالوهاب، أكثر من مشاهده، معقبًا: "بستنى مشاهدهم أكتر ما بستنى المشاهد بتاعتى".
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«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
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