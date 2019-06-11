أبطال «لمس أكتاف»: سعداء بالنجاح وحاربنا المخدرات

مشاهد صعبة وكواليس كثيرة كانت وراء خروج مسلسل "لمس أكتاف" للجمهور، وكشف أبطال العمل هذه الأسرار للجمهور مع الإعلامي وائل الإبراشي فى برنامجه "كل يوم" عبر قناة ON E.
استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الاثنين، أبطال مسلسل «لمس أكتاف» الذي نافس خلال الموسم الرمضاني، خلال برنامجه «كل يوم» عبر فضائية ON E، وتحدث كل من الفنان ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، وكيف تناولوا قضية تعاطي المخدرات، والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من مخدر الأستروكس، وهذه أبرز التصريحات:-
ياسر جلال
عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لمس أكتاف"، وقال إنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل ليخرج بشكل مناسب ويحترم عقلية الجمهور، وتابع أنه قبل تصوير العمل كان يجري العديد من التدريبات الشاقة مع المصارع الأوليمبي كرم جابر، لمدة ساعة حتى ينجح في تطوير الأداء الرياضي،
ياسر جلال
عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لمس أكتاف"، وقال إنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل ليخرج بشكل مناسب ويحترم عقلية الجمهور، وتابع أنه قبل تصوير العمل كان يجري العديد من التدريبات الشاقة مع المصارع الأوليمبي كرم جابر، لمدة ساعة حتى ينجح في تطوير الأداء الرياضي، حتى أن حكام المصارعة انبهروا بأدائه، وبتطبيقه كل القواعد الخاصة بالمصارعة.
وأوضح ياسر جلال أنه وفريق العمل تربوا فنيا على ألا يمثل أحد لوحده، وقال: "كلنا في الآخر بنجيب جول والمسلسل بينجح، فلو المسلسل ده بتاع فلان الفلاني طيب يروح يمثل لوحده"، وتابع أن من يحب الفن لايفكر فى مكانه، أو ما مساحة دوره، بل يركز على نجاح العمل فقط، كما أثنى على أداء الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة حنان مطاوع، وقال: "أقسم بالله بستمتع وأنا بتفرج على مشاهد فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وبستناها أكتر ما بستني المشاهد بتاعتي".
ونوه ياسر جلال أن العمل لا يحتوي على أى لفظ سئ أو مشهد جارح، لافتا إلى أنهم حرصوا على تناول مشاهد المخدرات دون التركيز على المخدرات أو التعاطى بشكل مباشر، ولكن المهم كيفية التناول، وكشف أن مجلس النواب تفاعل مع أحداث "لمس أكتاف"، ونتيجة لذلك بدأوا منذ وقت قريب في إعداد قانون لمحاربة مخدر الإستروكس، والأدوية غير المدرجة في الجدول.
حنان مطاوع
أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها تشعر بالسعادة والفخر لتواجدها فى مسلسل مثل "لمس أكتاف" بكل الأبطال المشاركين به، ونوهت أنها لا تتعجل على البطولة المطلقة فى الوقت الراهن، وقالت: "أنا مش مستعجلة حاجة، وكله جاي إن شاء الله، وأهم حاجة الناس هي اللي تقول عايزين فلانة، ده بالنسبة لي أهم حاجة"، وأكدت أن هذا القرار في يد من يملك رأس المال.
وعرض البرنامج فيديو من الكواليس خلال الحلقة للفنانة حنان مطاوع وحصان يعتدي عليها، وعلقت عليها قائلة: "الساعة واحدة الظهر وفى رمضان وصايمة والشمس سيحتنى وأنا وياسر جلال مش شايفين بعض ومركزة أوى، وقلت لو سمحتوا ليه موقفينى ورا الحصان، والمخرج قالى متخافيش، وأنا مندمجة فجأة لقيت حاجة هبشتنى، وبكلم الحصان كأنه كائن عاقل".
ونوهت حنان أنها راقبت أخطاءها في المسلسل لتتعلم من الزملاء المشاركين معها، وترى أن الفنان الحقيقي يجب أن يلعب في كل المناطق ويجدد من نفسه، وأكدت: "انبهرت إن في حد بتقل فتحى عبد الوهاب فى المسلسل".
فتحي عبد الوهاب
بينما قال الفنان فتحي عبد الوهاب، إن ياسر جلال هو من رشحه للمشاركة فى مسلسل "لمس أكتاف"، مشيرا إلى أنه طوال الوقت كان يشعر بالمسئولية، لذا كان عليه أن يرفع رأس ياسر جلال ويثبت له إن ثقته فيه كانت في محلها.
ونوه عبدالوهاب، أنه لم يستطع مشاهدة بعض المشاهد التي قام بتصويرها في العمل أثناء عرضها في شهر رمضان الكريم لأنها كانت صعبة للغاية، ولفت إلى أن العمل ناقش مشكلة المخدرات وكيفية القضاء عليها بتصويره مشاهد أقرب للحقيقة، مؤكدا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا لخروج العمل بشكل يحترم الجمهور، وأوضح أن وظيفة الفن هي تسليط الضوء على المشاكل وتنبيه المجتمع لوجودها.