أبطال «لمس أكتاف»: سعداء بالنجاح وحاربنا المخدرات

مشاهد صعبة وكواليس كثيرة كانت وراء خروج مسلسل "لمس أكتاف" للجمهور، وكشف أبطال العمل هذه الأسرار للجمهور مع الإعلامي وائل الإبراشي فى برنامجه "كل يوم" عبر قناة ON E.

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

لمس أكتاف

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الاثنين، أبطال مسلسل «لمس أكتاف» الذي نافس خلال الموسم الرمضاني، خلال برنامجه «كل يوم» عبر فضائية ON E، وتحدث كل من الفنان ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، وكيف تناولوا قضية تعاطي المخدرات، والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من مخدر الأستروكس، وهذه أبرز التصريحات:-

ياسر جلال عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لمس أكتاف"، وقال إنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل ليخرج بشكل مناسب ويحترم عقلية الجمهور، وتابع أنه قبل تصوير العمل كان يجري العديد من التدريبات الشاقة مع المصارع الأوليمبي كرم جابر، لمدة ساعة حتى ينجح في تطوير الأداء الرياضي،