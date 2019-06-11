عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

عمرو دياب

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما، في جدة بالسعودية، وسط حضور الآلاف من الجمهور، الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، ورفع الحفل شعار "كامل العدد". وقدّم "الهضبة" خلال الحفل، باقة من أشهر أغانيه التي لاقت تفاعلًا من كل محبيه وعشاقه مثل "يا ساحر، هدد، يتعلموا، وياه، باين حبيت" وغيرها الكثير