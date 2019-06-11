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عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
عمرو دياب
عمرو دياب
نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما، في جدة بالسعودية، وسط حضور الآلاف من الجمهور، الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، ورفع الحفل شعار "كامل العدد". وقدّم "الهضبة" خلال الحفل، باقة من أشهر أغانيه التي لاقت تفاعلًا من كل محبيه وعشاقه مثل "يا ساحر، هدد، يتعلموا، وياه، باين حبيت" وغيرها الكثير
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محمّد-عسّاف

محمد عساف يتخطى 100 مليون مشاهدة بـ«مكانك خالي»

تخطت أغنية المطرب الفلسطيني محمد عساف التي تحمل اسم "مكانك خالي" 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكان قد طرحها عساف في سبتمبر الماضي، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي عثمان عبود، ومن إنتاج platinum records، والأغنية باللهجة العراقية، وجاءت موسيقاها مناسبة تماما لحالة الحزن التي سيطرت على صوت عساف، وتقول كلماتها: "صح ما متت من فرقتك، بس ناسي راحت بالي، يا ناسي يا كوني وهلي، من تبعد اشيبقالي، هوه أنت وياي وأحس، كلش مكانك خالي".
هيفاء-وهبى (2)

تعرف على حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ إعلانها في رسالة كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أثار الجدل بتغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
هيفاء-وهبى

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبه أكد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، مرض هيفاء وهبي، في تغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
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دينا-الشربينى (1)

أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
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دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
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أيمن بهجت قمر يعتذر عن فيلمه مع تركي آل الشيخ

كشف الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، مساء اليوم الإثنين، عن اعتذاره عن عدم اكتمال مشروع عمله السينمائي مع الشاعر الغنائي المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي "بيراميدز". وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع تركي الشيخ، وتمنياتي ليهم بالتوفيق.. خير جدًا الحمد لله"، وذلك بعدما كشف تركي آل الشيخ، في أبريل الماضي، عن تعاونه مع أيمن بهجت قمر في فيلم جديد.
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