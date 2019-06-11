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جدل في النواب بسبب ضريبة التداول في البورصة

تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
حالة من الجدل، أثيرت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، حول تأثير الضريبة على تداول البورصة وانعكاس ذلك على الحصيلة الضريبية. وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة، بضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: "البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم ، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وذكر عمر: "من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر". فيما أشار عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة في البرلمان، إلى أن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، حيث يقلد المتعاملون بعضهم البعض، لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.وطالب الدكتور
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مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: يجب إعلان الأسعار على المنتجات

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء إيهاب المحمدي ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي بعض الجهات. وأكد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة بها السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.
نقابة-الصحفيين

وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.
مجلس-النواب (3)

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

في قرار كان متوقع مسبقا، أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رفضها طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف، وجاء رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، لكيدية البلاغ، وتضمنت الأوراق المقدمة أن رئيس الزمالك تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

سؤال برلماني لمدبولي يثير أزمة المعلمين المؤقتين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تصاعد أزمة المعلمين العاملين بعقود مؤقتة تنتهي في 31 مايو الحالي، والمعروفة باسم "أزمة 36 ألف معلم". وقال "فواد" في سؤاله، إن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين سالفي الذكر.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلق على تقاضي 17 موظفا 46 مليون جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.
بورصة (2)

كم خسرت البورصة المصرية منذ بداية شهر رمضان؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ما يقرب من نحو 59 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، والموافق 15 رمضان، في مقابل نحو 792.310 مليار جنيه خلال أولى جلسات شهر رمضان. وهبطت مؤشرات البورصة المصرية من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس والتى توافق منتصف شهر رمضان.
مجلس-النواب

في «القوى العاملة».. 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليون جنيه

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
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