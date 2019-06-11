جدل في النواب بسبب ضريبة التداول في البورصة

تحرير:أحمد جاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

حالة من الجدل، أثيرت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، حول تأثير الضريبة على تداول البورصة وانعكاس ذلك على الحصيلة الضريبية. وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة، بضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: "البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم ، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

وذكر عمر: "من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر". فيما أشار عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة في البرلمان، إلى أن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، حيث يقلد المتعاملون بعضهم البعض، لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.وطالب الدكتور