انهيار أسر ضحايا حادث البحيرة داخل مستشفى حوش عيسى

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

أهالي ضحايا الحادث

شهد مستشفى حوش عيسى بمحافظة البحيرة صراخا وعويلا من قبل أسر وأقارب ضحايا ومصابي حادث طريق الحاجر بدائرة المركز، حيث لقي 7 عمال مصرعهم واصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية و"ميكروباص" أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

واعتلى صوت الصراخ والعويل وسط تزاحم الجميع في مشهد مؤثر داخل مستشفى حوش عيسى. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن بانة تلقي بلاغ من الرائد احمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة حوش عيسى بحادث تصادم علي الطريق المشار