جريمة

انهيار أسر ضحايا حادث البحيرة داخل مستشفى حوش عيسى

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
أهالي ضحايا الحادث
أهالي ضحايا الحادث
شهد مستشفى حوش عيسى بمحافظة البحيرة صراخا وعويلا من قبل أسر وأقارب ضحايا ومصابي حادث طريق الحاجر بدائرة المركز، حيث لقي 7 عمال مصرعهم واصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية و"ميكروباص" أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
واعتلى صوت الصراخ والعويل وسط تزاحم الجميع في مشهد مؤثر داخل مستشفى حوش عيسى. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن بانة تلقي بلاغ من الرائد احمد المراكبي رئيس مباحث قسم شرطة حوش عيسى بحادث تصادم علي الطريق المشار
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ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
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لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
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إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
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حكم هام من مجلس الدولة حول «شواطئ الإسكندرية»

رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل طلب مصلحة الضرائب بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التى تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة، وقضت بعدم خضوع شواطيء المحافظة لضريبة القيمة المضافة بالتأجير.
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مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (3)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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11 حريقا.. نيران «الحر» تجتاح البحيرة

ارتفع عدد الحرائق التي شهدتها محافظة البحيرة ظهر اليوم الخميس، إلى 11 حريقا بأماكن متفرقة بكفر الدوار ووادي النطرون وأبو حمص ودمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بنزينة إثر انسكاب بنزين على الأرض في أثناء عملية التفريغ داخل محطة وقود شرابية، بجوار البنك الأهلى بكفر الدوار، كما نشب حريق في شقة بالدور الأول علوي ملك "بسيوني.ع.ن"، بعزبة هندي بالدلنجات. كما نشب حريق في حظيرة مواشي بزاوية غزال بمركز دمنهور ملك "شعبان.ب"، وتمت السيطرة عليه.
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