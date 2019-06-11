25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف بث قناة «BBC»

تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الـBBC

في دعوى وقف بث قناة "BBC"، لبثها أخبارًا تحرض على الدولة المصرية (وفقا للدعوى المطالبة بإغلاقها)، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجزها لجلسة 25 يونيو للحكم، وأوضحت الدعوى أن القناة تنتهج سلوكا مخالفا فى مجال عملها، فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحى وليس لإدارى، وبالتالى فهى مخالفة جسيمة، وتابع الشاكي في دعواه بأن قناة "BBC" تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد الذى يقع به المقر الإدارى للقناة، لكن مقرها بالقاهرة خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث.

وقالت الدعوى إن القناة رفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وغضت الطرف عن الخطاب الذى تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذى طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى فى الوقت الذى التزمت فيه كل القنوات