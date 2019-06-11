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نجاح الموجي.. «هرم» الذي سخر من عمرو دياب وأنغام

بين أدوار الصديق الوفي وصبي المعلم وصديق البطل لمع نجم نجاح الموجي، ولم يتصدر عملا فنيا بمفرده، سوى فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه" مع كمال الشناوي
تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
نجاح الموجي
نجاح الموجي
في 11 يونيو عام 1943، ولد الفنان الراحل نجاح الموجي، في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل مع أسرته للعيش في حدائق القبة بالقاهرة، وأطلق عليه الأطفال لقب "قرقر" لنحافته الشديدة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات لكنه فشل، اسمه الحقيقي "عبد المعطي" واستعار اسم "نجاح" من اسم شقيقه الأكبر لدعمه له، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم من خلال العمل مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالستينيات وقدّم مسرحيات عدة.
سرعان ما انتقل نجاح الموجي للسينما، وقدم نجاح الموجي مجموعة متنوعة من الأدوار، كان لأغلبها تأثير كبير في وجدان المشاهدين ويتذكرونها حتى يومنا هذا، منها "الواد مزيكا" في مسرحية "المتزوجون"، وكان لحواره الذي دار بينه وبينه جورج سيدهم حول السياسة صيت واسع، يظن جورج أن نجاح لا يعي شيئًا عن السياسة، فيحاول
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فيلم-سبع-البرمبة

تقليد ساخر لمدحت شلبي بكواليس «سبع البرمبة» (فيديو)

ظهر الفنان رامز جلال فى مقطع فيديو عرضه برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة روتانا سينما، من كواليس تصوير فيلم "سبع البرمبة" المشارك به فى موسم عيد الفطر، وهو يقول: "ومعانا النهاردة الكابتن مدحت شلبي هيقولنا رأيه في التصوير النهاردة.. إيه الأخبار يا كابتن مدحت"، وبعدها يظهر أحد الأشخاص يقلد الكابتن مدحت شلبي، ويقول بطريقته المعتادة "أقسملك بالله روعة الروعة بس كنت نايم شويتين، بس الراجل ده جاب دم من مناخيره يا جماعة وحاجة إيه كوستاليتا... يا نهار أبيض"، ليدخل رامز بعدها في نوبة من الضحك.
كازابلانكا (1)

انخفاض كبير بإيرادات أفلام العيد.. وكازابلانكا الأول

انخفضت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، نسبيًا بعد انتهاء أيام العيد، بين 5 أفلام متنافسة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الاثنين 10 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغ 2 مليون و531 ألفا و122 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني: لاعبو منتخب مصر شاهدوا «الممر»

قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن جميع نجوم منتخب مصر الوطنى شاهدوا فيلم «الممر»، خلال فترة استراحة ليلية للاعبين. ونشر حسنى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «كل لاعبى وجهاز منتخب مصر اليوم كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلا مساحة لكسر جو المعسكر والتدريبات اليومية القوية على فترتين.. شحنة وطنية قبل المهمة الوطنية ويارب التوفيق». وكان عدد من النجوم قد حرصوا على الإشادة بفيلم «الممر» الذى ينافس فى موسم عيد الفطر.
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محمود-عبد-العزيز (1)

محمود عبد العزيز| الساحر الذي صنع البهجة وقهره المرض

محمود عبد العزيز.. الجان الأوحد للسينما المصرية، والمزاجنجي صانع البهجة وليس الضحك، عملاق فن الأداء الدرامي الممزوج بالدفء الإنساني، الحالة الخاصة الذي قلّص المسافات بينه كإنسان وكفنان فأصبح بداخلنا واحد، بسحر الساحر، صاحب المكانة التي لا يشغلها سواه، والمساحة الإبداعية مترامية الأطراف، الزعيم المسيطر بثبات وثقة، "رأفت الهجان" و"الشيخ حسني" و"عبد الملك زرزور"، الحاضر بيننا بأعماله، لا زلنا نشعر بوهجه، ونفتقده، ترك الميدان وهو لا يزال يركب حصان خياله وخيالنا.. درجن.. درجن.. درجن.. درجن.
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