بداية المعركة.. 10 منافسين على مقعد تيريزا ماي

قدم أمس 10 سياسيين في حزب المحافظين أوراق ترشحهم على رئاسة الحزب الحاكم في بريطانيا، بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من منصبها، في وقت حرج بالنسبة للمملكة

تحرير:أحمد سليمان ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

يخوض عدد من كبار السياسيين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا غمار الصراع على منصب رئيس الحزب، وبالتبعية رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، على خلفية فشلها في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي للترشح، الذي انتهى في الخامسة مساء أمس الإثنين، شهد تقديم 10 مرشحين أوراق ترشحهم بمن فيهم المرشح الأقرب للفوز، بوريس جونسون، وأبرز منافسيه، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.

المرشحون وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن شيريل جيلان نائبة رئيس لجنة 1922، التي تضم كبار أعضاء حزب المحافظين أعلنت القائمة النهائية للمرشحين. وشملت القائمة، وزير البيئة مايكل جوف، ووزير الصحة مات هانكوك، والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب مارك هاربر، ووزير الخارجية جيريمي هانت،

المرشحون

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن شيريل جيلان نائبة رئيس لجنة 1922، التي تضم كبار أعضاء حزب المحافظين أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

وشملت القائمة، وزير البيئة مايكل جوف، ووزير الصحة مات هانكوك، والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب مارك هاربر، ووزير الخارجية جيريمي هانت، ووزير الداخلية ساجد جاويد، ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

كما ضمت القائمة كلا من رئيسة مجلس العموم السابقة أندريا ليدسوم، وزيرة العمل والمعاشات السابقة إستير مكافي، ووزير الدول لشؤون البريكست السابق دومينيك راب، ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت.

ولكي يُسمح للنواب بالترشح، يجب أن يكون لكل مرشح نائب يزكيهم للمنصب، ونائب آخر داعم رئيسي، بالإضافة إلى دعم ستة أعضاء آخرين في مجلس العموم.

وانسحب سام جيما، المنافس الوحيد الذي يدعم استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من السباق بعد فترة وجيزة من إغلاق الترشيحات، قائلا إنه لم يكن هناك ما يكفي من الوقت للحصول على الدعم.

ما الذي يبحث عنه أعضاء حزب المحافظين في زعيمهم القادم؟

تقول الإذاعة البريطانية، إن أعضاء الحزب ييحثون عن شخص قادر على الفوز في الانتخابات العامة وحماية مقاعدهم، وشخص لديه خطة معقولة للبريكست، وأن يكون قادرا على إعادة الحياة للحزب.

وأضافت أنه إذا كان الأداء البرلماني هو المؤهل الرئيسي للفوز بهذا السباق، فكان مايكل جوف سيكتسح هذا السباق، لكن بعد اعترافه مؤخرا بتعاطي الكوكايين، تضررت سمعته.

بوريس جونسون كان سببا في انقسام بين أعضاء الحزب، كما أن حياته الشخصية مرت بفترات طويلة من عدم الاستقرار، لكنه لا يزال أحد أكثر السياسيين شهرة وتميزًا في البلاد.

في الوقت نفسه يمتلك جيريمي هانت أسلوبا إداريا واضحا، كما أن دومينيك راب، المحامي السابق، يتميز بحدته، وتمكن ساجد جاويد من الوصول لقمة الهرم القيادي في حزب المحافظين خلال فترة قصيرة.

وبنت إستر مكافي مسيرة مهنية على شاشات التليفزيون كمذيعة ناجحة، دفعتها إلى خوض الساحة السياسية، وتمتلك أندريا ليدسوم خبرة في انتخابات الحزب الداخلية، كما تلقى حملة روري ستيوارت في وسائل التواصل الاجتماعي اهتماما واستحسانا من دوائر الحزب.

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وعود المرشحين

إلا أنه في هذه المعركة لن تكون خبرات المرشحين هي المهمة، لكن الأمر الأهم هو تعهداتهم المستقبلية.

حيث قال جوف الذي يشغل منصب وزير البيئة، ويواجه دعوات للانسحاب من السباق بعد اعترافه بتناول الكوكايين عدة مرات منذ أكثر من 20 عاما، خلال إطلاق حملته إنه يأسف لـ"أخطائه السابقة".

وركز في خطابه على السياسات التي سيقدمها كقائد، بما في ذلك إنشاء "إدارة وطنية لمكافحة جرائم الإنترنت"، والمزيد من الحماية للقوات المسلحة من التحديات القانونية، وأكد أنه يريد "التأكد من تمويل نظام الرعاية الصحية الوطني بشكل كامل وصحيح" وأن التمويل محمي بموجب القانون.

وانتقد تعهد بوريس جونسون بخفض ضريبة الدخل للأشخاص الذين يكسبون أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني سنويا، قائلا إن "هناك شيئا واحدا لن أفعله أبدا عندما أصبح رئيسا للوزراء، وهو تعديل نظامنا الضريبي ومنح الأثرياء تخفيضات ضريبية".

وقال أيضًا إن زعيم الحزب يجب أن يكون شخصا "تم اختباره في معارك مختلفة، وليس شخصًا يختبئ"، في إشارة إلى جونسون الذي لم يجر حتى الآن أي مقابلات حول حملته.

وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال جوف إنه "لا يكفي أن تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يجب أن يكون قادرًا على تحقيق ذلك"، مصرا على أنه لديه "خطة مناسبة" لذلك.

في السياق نفسه، قال وزير الصحة مات هانكوك، خلال إطلاق حملته إن المحافظين والبلاد "بحاجة إلى بداية جديدة"، وأعلن عن أحد تعهداته الرئيسية المتمثلة في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 10 جنيهات إسترلينية في الساعة.

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وقد حصل هانكوك على دعم من شخصيات رفيعة المستوى في الحزب، حيث تعهد نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدنجتون، بدعمه، وقال إن هانكوك لديه موقف واضح من البريكست منذ استفتاء خروج بريطانيا عام 2016، ولديه رؤية واضحة لمستقبل البلاد.

من جانبه أكد دومينيك راب، وزير شؤون البريكست السابق، أنه "رجل ملتزم بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" يمكن الوثوق به لتأمين البريكست، وكشف أيضًا عن خطط لإعادة توجيه 500 مليون جنيه إسترليني سنويا من ميزانية المساعدات لإنشاء صندوق دولي للحياة البرية.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية جيرمي هانت، إن النهج "الذكي للغاية" ضروري لكسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هناك حاجة إلى "زعيم جاد يتمتع بالخبرة" وليس مجرد شخص صاحب "خطب فارغة".

حاول هانت أيضًا إنهاء الانتقادات لموقفه من الإجهاض بالإصرار على أنه لن يحاول تغيير القانون إذا تم اختياره رئيسا للوزراء.

ويحظى هانت بدعم وزيرين في مجلس الوزراء، وهما وزيرة الدفاعي بيني موردون، ووزيرة الدولة للعمل والمعاشات أمبر رود.

ومن جانبها أطلقت وزيرة العمل والمعاشات السابقة إستير مكافي حملتها من أحد مراكز البحوث، وقالت "ليس لدينا ما نخشاه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتعهدت بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

وكشف وزير التنمية الدولية روري ستيوارت، عن الخطوط الرئيسية لحملته في مقابلة على شاشات "بي بي سي" داعيا إلى حل وسط حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه سيمنح البرلمان "فرصة أخيرة" للتصويت على الاتفاق الحالي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد دعم إجراء استفتاء آخر، قائلا إنه "لن يحل أي شيء".

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وفي السياق نفسه حصل وزير الداخلية ساجد جاويد على مزيد من الدعم، حيث اختارت الوزيرتين كارولين نوكس وفكتوريا أتكينز دعمه بعد أن أعلنت زعيمة حزب المحافظين في أسكتلندا روث ديفيدسون دعمها له السبت الماضي.

المرشحان مارك هاربر وأندريا ليدسوم لم يطلقا حملاتيهما بعد، وكانت الأخيرة قد قالت في وقت سابق إنها ستجد طريقة لتحقيق "خروج مُدار" من الاتحاد الأوروبي، حتى من دون اتفاق.

تغيير في القواعد

وشهدت قواعد الانتخاب عددا من التغييرات، ففي حين أن المرشحين في الماضي كانوا يحتاجون لدعم نائبين فقط في كل جولة للإكمال في السباق، قرر كبار أعضاء حزب المحافظين تغيير القواعد في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للإسراع في المنافسة.

حيث سيصوت جميع نواب المحافظين البالغ عددهم 313 مرشحا لمرشحهم المفضل في سلسلة من التصويتات، التي ستجرى في أيام 13 و18 و19 و20 يونيو الجاري، لتقليص عدد المتنافسين واحدا تلو الآخر حتى يتبقى اثنان فقط.

وسيحتاج المرشحون للفوز بأصوات ما لا يقل عن 16 نائبا آخرين في الاقتراع الأول و32 نائبا في الثانية للمتابعة في التصويت.

وسيتم طرح الخيارين الأخيرين على 160 ألف عضو أو نحو ذلك من أعضاء حزب المحافظين، في تصويت يتم إجراؤه في 22 يونيو، ويتوقع الإعلان عن الفائز بعد نحو أربعة أسابيع.