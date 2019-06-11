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بداية المعركة.. 10 منافسين على مقعد تيريزا ماي

قدم أمس 10 سياسيين في حزب المحافظين أوراق ترشحهم على رئاسة الحزب الحاكم في بريطانيا، بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من منصبها، في وقت حرج بالنسبة للمملكة
تحرير:أحمد سليمان ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
يخوض عدد من كبار السياسيين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا غمار الصراع على منصب رئيس الحزب، وبالتبعية رئاسة الحكومة البريطانية، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، على خلفية فشلها في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي للترشح، الذي انتهى في الخامسة مساء أمس الإثنين، شهد تقديم 10 مرشحين أوراق ترشحهم بمن فيهم المرشح الأقرب للفوز، بوريس جونسون، وأبرز منافسيه، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت.
المرشحون وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن شيريل جيلان نائبة رئيس لجنة 1922، التي تضم كبار أعضاء حزب المحافظين أعلنت القائمة النهائية للمرشحين. وشملت القائمة، وزير البيئة مايكل جوف، ووزير الصحة مات هانكوك، والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب مارك هاربر، ووزير الخارجية جيريمي هانت،
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افغانستان (2)

أفغانستان.. اقتحام سجنين لطالبان وتحرير 47 شخصا

اقتحمت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، سجنين لحركة طالبان في منطقة آكتاش بإقليم قندوز حيث تم تحرير 13 سجينا، وفي إقليم بغلان شمال البلاد حيث تم تحرير 17 مدنيا و7 جنود و7 شرطيين و3 أفراد من الاستخبارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان، التي لم تعلق على آخر عمليتين، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن العمليات الخاصة.
نيلسون-مانديلا (4)

في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
مجلس-العموم

بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.
سبائك-ذهب (2)

الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.
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مجلس-العموم

بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.
تيريزا-ماي-تبكى

مزيد من الفوضى.. ماذا بعد استقالة تيريزا ماي؟

"لقد فعلت كل ما بوسعي" كلمات قالتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بكل أسى في خطابها الذي ألقته، اليوم الجمعة، من أمام مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بالعاصمة لندن، وأعلنت فيه استقالتها من منصبها بشكل رسمي في السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في إدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، لتنهي 3 سنوات من الهزائم المستمرة في المنصب الذي تولته في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوّت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تيريزا ماي 1

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها تنوي استقالتها من منصب رئيس حزب المحافظين بحلول يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأضافت أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستبدأ في الأسبوع التالي، وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، إذ فشلت ماي في الوفاء بتعهداتها، والحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب.
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بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
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