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المحافظ يأمر بسرعة صرف تعويضات لمصابي حادث البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
حادث التصادم
حادث التصادم
وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في الحادث المؤلم الذي وقع اليوم على طريق حوش عيسى – الدلنجات (طريق الحاجر) نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بسيارة ميكروباص، ما أدى لوفاة 7 عمال وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى. ورفعت درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفى حوش عيسى المركزي، وتم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لمصابي الحادث واطمأن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على المصابين.
كما وجه المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد للمحافظة وحكمدار مديرية أمن البحيرة، والدكتور محمد يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ومدير مديرية الأوقاف، بالتوجه فوراً لمستشفى حوش عيسى المركزى لتفقد مصابي الحادث
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سياحة (9)

بـ60 دولارا.. إطلاق موقع للحصول على تأشيرة دخول مصر

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، قائلة: "انتهى القطاع القنصلي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية، وذلك في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: يجب إعلان الأسعار على المنتجات

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء إيهاب المحمدي ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي بعض الجهات. وأكد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة بها السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.
نقابة-الصحفيين

وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.
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هشام-امنه-محافظ البحيرة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
جنازة شهيد النزهة‎ (3)

محافظ البحيرة ومدير الأمن في جنازة النقيب مطاريد

بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية للنقيب عماد مطاريد ابن مدينة دمنهور، وذلك من مسجد التوبة، حيث شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الجنازة، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة دمنهور وأقاربه وأصدقائه، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر الوفاة، وتم عمل سرادق عزاء أمام منزله، وسط حالة كبير من الحزن على الفقيد.
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