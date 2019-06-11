المحافظ يأمر بسرعة صرف تعويضات لمصابي حادث البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

حادث التصادم

وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في الحادث المؤلم الذي وقع اليوم على طريق حوش عيسى – الدلنجات (طريق الحاجر) نتيجة اصطدام سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بسيارة ميكروباص، ما أدى لوفاة 7 عمال وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى. ورفعت درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفى حوش عيسى المركزي، وتم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لمصابي الحادث واطمأن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على المصابين.

كما وجه المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد للمحافظة وحكمدار مديرية أمن البحيرة، والدكتور محمد يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ومدير مديرية الأوقاف، بالتوجه فوراً لمستشفى حوش عيسى المركزى لتفقد مصابي الحادث