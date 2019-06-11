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هشام عبد الخالق: تكلفة «الممر» تجاوزت 65 مليون جنيه

كشف لنا المنتج هشام عبد الخالق كواليس فيلم "الممر"، والصعوبات الكبيرة التى واجهتهم، من أجل خروج الفيلم للنور، بشكل يحترم الجمهور، ويقدر عقليته
تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
هشام عبد الخالق
هشام عبد الخالق
حماس المنتج هشام عبد الخالق لنوعية الأفلام الحربية، كان السبب وراء خروج فيلم "الممر" إلى النور، ووجوده فى عيد الفطر لينافس على الإيرادات، فى موسم قوي، يشهد صراعا بين عدد من النجوم، ولكن الفيلم حجز لنفسه مكانة وتجاوزت إيراداته، الـ18 مليونا حتى الآن، ويعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، لأن المنتجين كانوا يتخوفون من أن يخوضوا تلك التجربة لأنها تعد مغامرة، ولكن "عبد الخالق" تحمس لأن يعرف الجيل الحالي ما حدث في حرب الاستنزاف.
"الممر" يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني
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أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
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موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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