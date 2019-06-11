هشام عبد الخالق: تكلفة «الممر» تجاوزت 65 مليون جنيه

كشف لنا المنتج هشام عبد الخالق كواليس فيلم "الممر"، والصعوبات الكبيرة التى واجهتهم، من أجل خروج الفيلم للنور، بشكل يحترم الجمهور، ويقدر عقليته

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

حماس المنتج هشام عبد الخالق لنوعية الأفلام الحربية، كان السبب وراء خروج فيلم "الممر" إلى النور، ووجوده فى عيد الفطر لينافس على الإيرادات، فى موسم قوي، يشهد صراعا بين عدد من النجوم، ولكن الفيلم حجز لنفسه مكانة وتجاوزت إيراداته، الـ18 مليونا حتى الآن، ويعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، لأن المنتجين كانوا يتخوفون من أن يخوضوا تلك التجربة لأنها تعد مغامرة، ولكن "عبد الخالق" تحمس لأن يعرف الجيل الحالي ما حدث في حرب الاستنزاف.

"الممر" يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني

"الممر" يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، وبطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتصميم الديكور للمهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

وكان لـ«التحرير» لقاء مع «هشام» تحدث من خلاله عن الأسباب التى دفعته لإنتاج العمل، وكشف لنا عن كواليس وميزانية الفيلم، والصعوبات التى كانت تواجهه هو وفريق العمل.



المنتج هشام عبد الخالق تحدث لـ«التحرير» عن تفاصيل «الممر»، وقال إن التصوير كان صعبا للغاية، ويختلف عن أى عمل آخر لأنهم يجسدون عمليات حربية تتحدث عن فترة حساسة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه لا بد في عمل كهذا أن يكون هناك اعتناء جيد بالتفاصيل، وما حدث في المجتمع خلال تلك الفترة، كاشف أيضا عن أهمية استخدام المعدات العسكرية الموجودة بالعمل بشكل دقيق، لأنها قديمة وتختلف عن الموجودة حاليا.

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وكشف هشام عبد الخالق، أن ميزانية «الممر» تخطت 65 مليون جنيه، مضيفًا أن العمل من إخراج أفضل مخرجي مصر، وهو شريف عرفة، لذلك كان مطمئنا للغاية وهو يعطيه تلك الميزانية، منوها بأن العمل تم تصويره فى أكثر من مكان بين أسوان، والغردقة، بالإضافة إلى العديد من المواقع العسكرية.

ونوّه مالك شركة الماسة للإنتاج الفني، بأنه حرص على خروج الفيلم بأعلى التقنيات، لذا تم الاستعانة بفريق عمل متخصص فى الخدع البصرية لتصميم المعارك إلكترونيا عبر أحدث برامج «الجرافيك» المستخدمة في هوليوود.

وتحدث هشام عبد الخالق عن الصعوبات التى كانت تواجهه، خاصة توفير أماكن للتصوير، وكيفية تحريك المعدات الحربية التي استُخدمت في الفيلم من مكان لآخر، وشدّد على أن العمل مخاطرة محسوبة وستحقق نجاحا كبيرًا.

وتمنى عبد الخالق فى نهاية حديثه لـ«التحرير»، أن يحقق «الممر» نجاحا كبيرا بعد طرحه في دور العرض، موضحا أن صناع العمل بذلوا مجهودا من أجل خروجه بشكل يليق بالجمهور، كما حرص على الإشادة بكل الأبطال الموجودين معه في العمل، مؤكدًا أنهم قدّموا أفضل ما لديهم.

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وأقيم عرض خاص لفيلم "الممر"، داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال، وحرصوا على تهنئة أسرة العمل وفي مقدمتهم إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج مروان حامد، شيري عادل، حميد الشاعري، عباس أبو الحسن، المخرج عبد العزيز حشاد، السيناريست محمد حفظي، وغيرهم.