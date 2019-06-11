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هل ينجح المجلس العسكري السوداني في إنهاء العصيان؟

المجلس العسكري اعترف بتورط عسكريين في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وأكد أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام.
تحرير:وفاء بسيوني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
شوارع خالية خلال عصيان السودان
شوارع خالية خلال عصيان السودان
رغم عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، بدأ يلوح في الأفق توجه المعارضة السودانية إلى تعليق العصيان الذي بدأ منذ الأحد في الوقت الذي لم يتحقق فيه الهدف الرئيسي من العصيان وهو تسليم المجلس العسكري السلطة التي تسلمها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير. تواصل العصيان الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لليوم الثاني على التوالي حيث ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات.
وعطل الإضراب خدمات النقل والرحلات في مطار الخرطوم، فيما فتحت بعض محطات تزويد الوقود للعمل أبوابها، كما شوهدت بعض حافلات المواصلات العامة تنقل ركاباً في الشوارع، في ثاني أيام العصيان. وبدأ العصيان المدني أول أمس، بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين
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وزير الزراعة الإسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وجاء في بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية، إن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري ارئيل برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط انتشار لقوات الاحتلال في ساحات الأقصى. ويقتحم المستوطنون يوميا -باستثناء الجمعة والسبت- المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، الذي تسيطر إسرائيل على مفاتيحه منذ احتلال القدس.
السودان

اتهام جديد من المهنيين السودانيين للمجلس العسكري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين -ممثل قوى المعارضة- اليوم الثلاثاء، بيانا وجه فيه انتقادات جديدة للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، متهما إياه بافتعال الفوضى وإصدار أوامر لميليشات الجنجويد لارتكاب هجمات ضد المواطنين الذين استجابوا للعصيان المدني، قائلا "تتواصل مجازر المجلس العسكري الانقلابي عبر مليشيات جنجويد المجرمة التي سحلت وبطشت دون أي وازع قانوني أو إنساني أو أخلاقي أو ديني أو سؤال ضمير، وفي ظل محاولات السلطة الباطشة افتعال الفوضى نتابع الأنباء المتواترة عن هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج التي تقع بولاية وسط دارفور".
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صحف سعودية: مشروع بيان أممي للتنديد باستهداف المملكة

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على تطورات الأوضاع في السودان، كما أبرزت مشروع بيان أممي يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة، وتناولت الصحف أيضا زيارة وزير الخارجية الألماني لطهران وتحذيره من التصعيد العسكري. في افتتاحيتها تحت عنوان "مشروع بيان أممي يندد بالاستهداف الحوثي للسعودية"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تقديم بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي، يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.
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صحف الإمارات: المعارضة السودانية تتجه لتعليق العصيان

تصدر الشأن السوداني وتطورات العصيان المدني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، كما استعرضت الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "المجلس العسكري السوداني يصدر بياناً مهماً حول أحداث الاعتصام" ذكرت صحيفة "البيان"، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في بيان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم ، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون.
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بعد إعلان العصيان المدني.. الخرطوم إلى أين؟

شهدت الأسابيع الماضية، دخول المفاوضات بين المجلس العسكرى السودانى وقوى المعارضة إلى نفق مظلم، حيث وصل التفاوض إلى طريق مسدود، على أثره أعلنت قوى المعارضة أمس الأحد، دخول البلاد فى حالة من العصيان المدنى، الأمر الذى ينذر معه إلى حدوث تطورات خطيرة وتصعيدية بالخرطوم، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية التى تشهدها السودان بشكل عام. ومع دخول الخرطوم فى العصيان المدنى، بادر المجلس العسكرى بإعلان استعداده التام للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير،
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اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
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ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصا

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى محاولة الجيش فض اعتصام القيادة في وسط الخرطوم، بالقوة، فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم.
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