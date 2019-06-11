إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحرير:علاء النجار ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

سيارة إسعاف - أرشيفية

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.

انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد حسني نصار مفتش المباحث، إلى محل الواقعة، وتبين وجود حفل عُرس "م م سن - طالب". بإجراء التحريات، تبين قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية إبتهاجاً بحفل العُرس من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ما تسبب في إصابة "س م م - طالب" بطلق ناري بالقدم