جريمة

إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحرير:علاء النجار ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية
تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد حسني نصار مفتش المباحث، إلى محل الواقعة، وتبين وجود حفل عُرس "م م سن - طالب". بإجراء التحريات، تبين قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية إبتهاجاً بحفل العُرس من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ما تسبب في إصابة "س م م - طالب" بطلق ناري بالقدم
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الريال-والدولار

ضبط صاحب مكتب تصدير لـ«الاتجار في الدولار» بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
رحلات-اليوم-الواحد-تنعش-الإقبال-على-شواطئ-الإسكندرية (1)

حكم هام من مجلس الدولة حول «شواطئ الإسكندرية»

رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل طلب مصلحة الضرائب بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التى تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة، وقضت بعدم خضوع شواطيء المحافظة لضريبة القيمة المضافة بالتأجير.
BBC

25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف بث قناة «BBC»

في دعوى وقف بث قناة "BBC"، لبثها أخبارًا تحرض على الدولة المصرية (وفقا للدعوى المطالبة بإغلاقها)، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجزها لجلسة 25 يونيو للحكم، وأوضحت الدعوى أن القناة تنتهج سلوكا مخالفا فى مجال عملها، فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحى وليس لإدارى، وبالتالى فهى مخالفة جسيمة، وتابع الشاكي في دعواه بأن قناة "BBC" تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد الذى يقع به المقر الإدارى للقناة، لكن مقرها بالقاهرة خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .
سرقة-هاتف-محمول

سقوط «نشّالة الموبايلات» في قبضة الشرطة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الاثنين، من ضبط ربة منزل تخصصت في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في المواقف العامة والفرعية بدائرة بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها مفادها قيام المدعوة "ا م ع - 38 عاما - ربة منزل مقيمة كفر أبو ذكري - سبق اتهامها في 4 قضايا (سرقة – نشل)" بممارسة نشاط إجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في مواقف السيارات.
منطقة-السحر-والجمال (3)

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في مداهمة لوكر «أم قمر»

تمكنت مجموعات العمل بوزارة الداخلية من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالظهير الصحراوي في منطقة "أم قمر" على بعد 12 كيلو مترا من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدائرة مركز شرطة فايد، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.
هيروين

7 كيلو حشيش وهيروين.. ضبط 10 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات، وذلك قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارات تفيد ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو كيلو وربع حشيش ونحو 6 كيلو هيروين خام، وأسلحة نارية "خرطوش" وطلقات من ذات العيار، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
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