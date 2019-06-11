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ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، على 3 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج أول يوليو المقبل
تحرير:رنا عبد الصادق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
صندوق النقد
صندوق النقد
اقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر منذ حوالي 3 سنوات من نهايته، بالتزامن مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، أول يوليو المقبل، وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج.
ما برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ هو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع
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دولارات

استقرار أسعار الدولار اليوم.. ويتراجع في 3 بنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.74 و16.84 للبيع، بينما بلغ أقل سعر لبيع الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية وبنك عودة ليسجل نحو 16.77 جنيه، و16.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
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قبل إطلاقها.. تعرف على مزايا وسائل الدفع اللاتلامسية

أصدر البنك المركزي القواعد الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية "اللا تلامسية" داخل مصر، بهدف تحقيق الشمول المالي ودعم التحول لاقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد. وألزم المركزي البنوك بتوفير التدريب اللازم للموظفين للعمل بهذه الأدوات، وكذلك التوعية اللازمة للمواطنين، كما حدد الحد الأقصى للبطاقات "اللا تلامسية" بخمس سنوات فقط، وتستعد البنوك المصرية خلال الفترة الراهنة، بإجراء العديد من التجارب الخاصة بوسائل الدفع اللاتلامسي، بعد إصدار المعايير الخاصة بها.
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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
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الدولار-الجنيه

توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
البنك-المركزى

بعد تراجع التضخم.. لماذا لم تنخفض أسعار الفائدة؟

ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم 23 من مايو الماضي، وجاء تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري رغم تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال مارس 2019. وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض. وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
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بعد زيادة الكهرباء.. هل يخفض المركزي أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء. وقررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الماضي، نهاية شهر أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستويَى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
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«إتش سي» تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل في 23 مايو 2019، وأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة المقبلة حتى تستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات. وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي": "في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضا بشكل استثنائي في أبريل، فإنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرًا لزيادة طلب المستهلك في أثناء رمضان".
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