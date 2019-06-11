ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، على 3 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج أول يوليو المقبل
اقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر منذ حوالي 3 سنوات من نهايته، بالتزامن مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، أول يوليو المقبل، وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة.
ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج.
ما برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
هو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع
ما برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
هو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة إلى10% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي، وبما يخفض أيضًا نسبة الدين العام، وفق سياسة نقدية مستقرة عبر تحرير سعر صرف الدولار طبقًا لسعر السوق.
وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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كيف ترى المؤسسات الدولية اقتصاد مصر عقب انتهاء البرنامج؟
أكد تقرير صادر من بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري على خلفية تحسن المتطلبات التمويلية الخارجية وثقة المستثمرين في برنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بوتيرة تبلغ نحو 6% في العام المالي 2020-2021 ، ارتفاعا من 5.8% في العام المالي المقبل 2019-2020، ونحو 5.5% في العام المالي الجاري 2018-2019 والذي ينتهي في أواخر يونيو الحالي.
وأكد التقرير أن مصر ستستفيد من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي واستئناف الصادرات من حقل ظهر العملاق خلال العام الجاري.
مصير معدلات البطالة والتضخم
توقع تقرير البنك أن تتراجع معدلات التضخم إلى 11.1% بنهاية العام المالي المقبل 2019-2020 مقارنة مع متوسط بلغ نحو 14.8% خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
ويرى الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن صندوق النقد الدولي سوف يقوم بدور مراقب على الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سوف يحرص على استمرار خفض معدلات البطالة والتضخم، بهدف اقترابها من المعدلات العالمية.
وأضاف عبد العزيز، أنه لابد للحكومة من تحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب تطبيق الإجراءات الأخيرة من رفع الدعم بالنسبة للكهرباء والوقود.
وارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر إبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقطة خلال شهر مارس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر إبريل السابق عليه.
فيما انخفض معدل البطالة في مصر ليصل إلى مستوى 8.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 10.6%، بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.
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عجز الموازنة والسياسة النقدية
يرى تقرير بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، أن عجز الموازنة سيتراجع إلى نحو 9.2% بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 دون مستهدف الحكومة حول 8.4%، مضيفا أن المفتاح الرئيسي لتحقيق الأمر مستقبلا هو خفض دعم الطاقة.
كما أكد التقرير، أن البنك المركزي سيواصل تقييم الضغوط التضخمية بعد جولة خفض الدعم الجديدة وكذلك شهية المستثمرين الأجانب للديون الحكومية قبل استئناف سياسته التيسيرية، مضيفا أن الديون الحكومية استفادت من تحسن معنويات المستثمرين الأجانب حيال الأسواق الناشئة.
وتوقع محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، استمرار تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، خاصة مع الارتفاع الحالي والمرتقب فى معدلات التضخم.
وأكد أبو باشا أنه من المحتمل أن يحدث خفض لأسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجارى بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة فى يوليو المقبل.
وفاجأ البنك المركزي الأسواق خلال شهر فبراير الماضي، وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض لأسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، بنسبة 1% ،لتصل إلى 15.75% من 16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، كما قام البنك بتثبيتها عند معدلاتها خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسة النقدية.
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استمرار تعاون صندوق النقد مع مصر
يرى التقرير، أن مصر ستواصل تعاونها مع صندوق النقد بعد انتهاء برنامج الإصلاح من خلال برنامج جديد للمتابعة والوقوف على آخر التطورات التي أحرزها الاقتصاد.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في تقديم الدعم المعنوي لمصر عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر والصندوق ستكون استشارية فقط، بهدف استمرار تحقيق معدلات أداء نمو مرتفعة.
وفي مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، والمتوقع وصولها خلال شهر يوليو المقبل.