ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، على 3 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج أول يوليو المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

صندوق النقد

اقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر منذ حوالي 3 سنوات من نهايته، بالتزامن مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، أول يوليو المقبل، وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج.

ما برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ هو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع