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الكهرباء تعلن خطتها لتأمين كأس الأمم الإفريقية

رؤساء شركات الكهرباء يعلنون خطتهم لتأمين الأمم الإفريقية.. عفيفي: تأمين استاد القاهرة بـ3 مغذيات.. والسيد: إحلال الموزع الرئيسي لاستاد الإسماعيلية والسويس
تحرير:صابر العربي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
كأس الأمم الأفريقية - ارشيفية
كأس الأمم الأفريقية - ارشيفية
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، عن الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركات الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية خلال استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للعام 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وضمت الشركات المسؤولة عن تغطية أحداث أمم إفريقيا كلا من "شركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية وشركة القناة لتوزيع الكهرباء"، لضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الاستادات التى ستقام عليها مباريات البطولة.
وحسب ما أضحه وزير الكهرباء، اليوم، قام رؤساء شركات التوزيع الثلاث بعرض الإجراءات التي تقوم بها الشركات وتجهيزات الاستادات، كل فى نطاق عمل الشركة التابع لها، وعرض المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقريرا، أوضح فيه أنه تم تجهيز الاستادات الرئيسية بالقاهرة (استاد القاهرة الدولي،
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نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
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رشوة

ضبط موظفين حكوميين بينهم سكرتير محكمة بتهمة الرشوة

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على عدد من المرتشين في وظائف حكومية مختلفة، وأثمرت جهود الرقابة الإدارية، خلال الفترة الماضية، عن ضبط بعض جرائم الرشوة التي كان من أبرزها، ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي المركزي عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته في قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفر الشيخ.
فاتورة-كهرباء

كلاكيت سادس مرة..ننشر زيادات الكهرباء من 2014

تستعرض "التحرير"، تسلسل زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بداية من العام المالي 2014/ 2015 وصولًا إلى العام المالي المقبل 2019/ 2020، بعد أن أعلن وزير الكهرباء عن الزيادة الأخيرة للعام المالي المقبل، أمس الثلاثاء. ويشهد العام المالي المقبل 2019/ 2020، حسب ما قاله الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على أن تحصل الفاتورة بالزيادة الجديدة مطلع أغسطس.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات. وسيتم خلال المؤتمر، توضيح كافة المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء.
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