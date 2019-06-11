الكهرباء تعلن خطتها لتأمين كأس الأمم الإفريقية

رؤساء شركات الكهرباء يعلنون خطتهم لتأمين الأمم الإفريقية.. عفيفي: تأمين استاد القاهرة بـ3 مغذيات.. والسيد: إحلال الموزع الرئيسي لاستاد الإسماعيلية والسويس

تحرير:صابر العربي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، عن الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركات الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية خلال استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للعام 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وضمت الشركات المسؤولة عن تغطية أحداث أمم إفريقيا كلا من "شركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية وشركة القناة لتوزيع الكهرباء"، لضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الاستادات التى ستقام عليها مباريات البطولة.

وحسب ما أضحه وزير الكهرباء، اليوم، قام رؤساء شركات التوزيع الثلاث بعرض الإجراءات التي تقوم بها الشركات وتجهيزات الاستادات، كل فى نطاق عمل الشركة التابع لها، وعرض المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقريرا، أوضح فيه أنه تم تجهيز الاستادات الرئيسية بالقاهرة (استاد القاهرة الدولي،

وحسب ما أضحه وزير الكهرباء، اليوم، قام رؤساء شركات التوزيع الثلاث بعرض الإجراءات التي تقوم بها الشركات وتجهيزات الاستادات، كل فى نطاق عمل الشركة التابع لها، وعرض المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقريرا، أوضح فيه أنه تم تجهيز الاستادات الرئيسية بالقاهرة (استاد القاهرة الدولي، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي)، والواقعة في نطاق شركته، حيث تمت مراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة بالاستادات والتأكد من جاهزيتها.

وأضاف عفيفي أنه تم التنسيق مع تحكم القاهرة، لرفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين، كما تم التنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين.

3 مصادر تغذية لاستاد القاهرة

وحول تغذيات الاستادات الرئيسية التي ستقام عليها مباريات البطولة، أفاد عفيفى أنه سيتم التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى باستاد القاهرة من ثلاثة مصادر للتغذية، وإنارة من 4 أبراج تشتمل على 122 كشافا، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 12 ماكينة ديزل بقدرات مختلفة، وماكينة للتليفزيون، تابعة لشركة شمال القاهرة، ويوجد طاقم للتأمين يتكون من 15 فنيا و5 مهندسين.. اقرأ أيضًا.. (كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟).

وأضاف عفيفى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية، وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

وأوضح مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه ستقام المباريات على استاد الإسكندرية الرياضي وسيتم التدريب على الملاعب (نادي الاتحاد السكندري بسموحة، استاد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، استاد الجامعة، والملعب الفرعي باستاد برج العرب). اقرأ أيضًا.. (القائمة النهائية للفراعنة.. استبعاد ثنائي سموحة).

وأضاف فودة أنه تمت مراجعة والتحقق من حالة الإضاءة العامة بالطرق المؤدية إلى الاستادات وملاعب التدريب ومقار الإقامة بمعرفة قطاع الإضاءة العامة بالشركة بالتنسيق مع الحي المختص، وقام قطاع التفتيش الفني بالشركة بعمل مسح شامل لجميع حجرات المحولات والموزعات المغذية بملاعب المباريات وملاعب التدريب وأماكن الإقامة.

وفي السياق ذاته، عرض المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقريرا، أوضح فيه أن المباريات ستقام في استاد النادي الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية، واستاد السويس الرياضي بمحافظة السويس، وذلك بالإضافة إلى عدد من ملاعب التدريب في محافظة الإسماعيلية ومن بينها نادي القناة القديم ـ نادي القناة الجديد ـ ملعب ميركيور ـ ملعب الجامعة، وبمحافظة السويس (نادي بتروجت ـ ملاعب وادي دجلة ـ ملاعب استاد الجيش).

استادا الإسماعيلية والسويس

وأكد السيد، مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين، حيث تمت مراجعة الشبكة الكهربائية بكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس، وتم إحلال الموزع الرئيسي لكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بتكلفة تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه.







