قرار من الإسكان بشأن الفائزين بقرعة الأراضي المميزة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

عاصم الجزار وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص الفائزين بقرعة الأراضي المميزة، قال فيه إن قرارا صدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح مهلة لسداد فرق المساحة للفائزين بالقرعات العلنية للأراضي الأكثر تميزا والمتميزة، والتي أجريت بعد يوم 15 فبراير 2018، وتزيد مساحة الأرض عن المساحة التي تقدموا لها بنسبة تزيد عن 10%، استجابة من الهيئة لطلبات الفائزين. فيما أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، شروط المهلة.

وقال السباعي: "يتم منح المهلة وفقا لما يلي: الالتزام بسداد القيمة المقررة للمساحة المحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، منح مهلة 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولا لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، تحرير شيكات آجلة بباق قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة